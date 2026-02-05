Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đội đầu tiên vào chung kết futsal châu Á 2026

  • Thứ năm, 5/2/2026 17:45 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Chiều 5/2, tuyển futsal Iran ngược dòng thắng Iraq với tỷ số 4-2 để giành quyền vào chung kết futsal châu Á 2026.

Futsal Iran (áo đỏ) thể hiện sức mạnh với lần thứ 16 góp mặt ở trận cuối cùng của giải châu Á.

Trận bán kết đầu tiên của giải diễn ra kịch tính đúng với kỳ vọng. Trước đối thủ Iraq thi đấu đầy quyết tâm, đương kim vô địch Iran trải qua 40 phút không hề dễ dàng. Hai lần bị dẫn bàn, nhưng với đẳng cấp và kinh nghiệm dày dạn, đội bóng Trung Á vẫn biết cách vượt khó.

Ngay từ những phút đầu, thế trận diễn ra cân bằng. Iraq nhập cuộc chủ động, tạo ra sức ép đáng kể. Iran cũng không chịu lép vế, liên tục đáp trả bằng những tình huống tấn công tốc độ, trong đó đáng chú ý là cú đánh đầu dội xà ngang của Mohammad Derakhshani.

Phút 10, Iraq bất ngờ mở tỷ số sau pha cướp bóng táo bạo ở giữa sân của Salim Kadhim, trước khi cầu thủ này dứt điểm gọn gàng hạ gục thủ môn Bagher Mohammadi. Tuy nhiên, Iran nhanh chóng chứng minh bản lĩnh khi chỉ mất đúng một phút để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, với pha đệm bóng cận thành của Derakhshani sau đường kiến tạo của Saeid Ahmad Abbasi.

Iraq tiếp tục cho thấy sự hiệu quả trong tấn công khi tái lập thế dẫn bàn ở phút 13, vẫn là Salim Kadhim tận dụng tốt tình huống bóng bật ra để hoàn tất cú đúp. Dù vậy, trước khi hiệp một khép lại, Iran kịp gỡ hòa 2-2 nhờ cú sút xa đẹp mắt của Behrooz Azimi.

Sang hiệp hai, Iran dần áp đặt thế trận. Phút 26, Hossein Tayebi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 sau tình huống phạt góc được tổ chức bài bản. Iraq vùng lên mạnh mẽ, nhưng hàng thủ kín kẽ của Iran đã đứng vững. Khi đối thủ mải dâng cao, Iran tận dụng thời cơ ấn định chiến thắng 4-2.

Với kết quả này, Iran giành vé vào chung kết futsal châu Á 2026 và sẽ chạm trán Nhật Bản hoặc chủ nhà Indonesia vào ngày 7/2, hướng tới danh hiệu châu lục lần thứ 14 trong lịch sử.

Futsal Việt Nam gục ngã trước Indonesia

Tối 3/2, tuyển futsal Việt Nam thua chủ nhà Indonesia với tỷ số 2-3 ở tứ kết giải futsal châu Á 2026.

46:2732 hôm qua

Futsal Nhật Bản thắng 6-0 ở tứ kết giải châu Á

Tối 3/2, tuyển futsal Nhật Bản khẳng định vị thế ứng viên vô địch khi đánh bại Afghanistan với tỷ số 6-0 để thẳng tiến vào bán kết giải futsal châu Á 2026.

46:2776 hôm qua

Futsal Thái Lan bị loại khỏi giải châu Á

Chiều 3/2, tuyển futsal Thái Lan thua 2-4 trước Iraq thuộc tứ kết giải vô địch futsal châu Á 2026.

18:07 3/2/2026

Minh Nghi

