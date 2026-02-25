Chiến thắng trước Club Brugge rạng sáng 25/2 không chỉ đưa Atletico Madrid vào nhóm 16 đội mạnh nhất châu Âu, mà còn mang lại khoản thưởng 12 triệu euro cùng cú hích lớn về doanh thu.

Atletico Madrid bỏ túi 12 triệu euro nhờ vé vòng 16 đội.

Tấm vé vào vòng 16 đội Champions League là mục tiêu được Atletico đặt ra từ đầu mùa và cũng là con số nằm trong dự toán ngân sách. Khi hoàn thành chỉ tiêu, đội bóng thủ đô Tây Ban Nha không chỉ giữ vững vị thế ở đấu trường danh giá nhất châu Âu, mà còn đảm bảo nguồn thu quan trọng.

Theo cơ chế phân bổ tiền thưởng, Atletico nhận 1 triệu euro nhờ vượt qua Club Brugge ở vòng đấu này và thêm 11 triệu euro khi chính thức góp mặt ở vòng 16 đội. Tổng cộng, riêng thành tích thể thao vừa đạt được mang về cho CLB 12 triệu euro.

Con số ấy chưa dừng lại ở đó. Vòng 16 đội hứa hẹn tiếp tục tạo ra nguồn thu lớn từ bán vé. Hai khả năng đối thủ được nhắc đến là Liverpool và Tottenham Hotspur, những cái tên có sức hút mạnh trên thị trường châu Âu.

Dù chạm trán ai, sân Metropolitano gần như chắc chắn kín chỗ. Riêng trận sân nhà ở vòng knock-out có thể đem về thêm từ 2 đến 3 triệu euro.

Nền tảng khán giả trung thành của Atletico là điểm tựa lớn. CLB hiện có 53.000 cổ động viên sở hữu vé mùa. Đáng chú ý, khoảng 86% trong tổng số 61.304 hội viên đã đăng ký gói “Total Season Ticket”, bao gồm toàn bộ các trận sân nhà ở mọi đấu trường. Điều đó giúp đội bóng đảm bảo doanh thu ổn định, đồng thời duy trì bầu không khí cuồng nhiệt tại Metropolitano.

Tấm vé đi tiếp vì thế mang nhiều ý nghĩa. Nó củng cố hình ảnh của Atletico trong nhóm tinh hoa châu lục. Nó giúp cân đối sổ sách. Và quan trọng hơn, nó tạo hiệu ứng lan tỏa. Sau những chiến thắng lớn, số lượng hội viên thường tăng lên. Doanh số bán hàng tại các cửa hàng chính thức cũng cải thiện rõ rệt.

Với Atletico, vòng 16 đội không chỉ là câu chuyện chuyên môn. Đó còn là một cú hích tài chính đúng thời điểm, trong bối cảnh Champions League vẫn là nguồn thu quan trọng nhất của các CLB châu Âu.