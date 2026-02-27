Viễn cảnh làm chao đảo toàn bộ Premier League

Man City nguy cơ rơi xuống đáy bảng xếp hạng nếu bị kết luận có tội trong vụ 115 cáo buộc, qua đó đủ sức làm rung chuyển cả Premier League.

Man City nguy cơ bị trừ điểm kỷ lục, thậm chí mất các danh hiệu vô địch Premier League.

Nếu kịch bản bị trừ 60 điểm xảy ra, tác động sẽ mang tính địa chấn. Man City hiện có 56 điểm sau 28 trận và sẽ lập tức rơi xuống vị trí cuối bảng với -4 điểm. "The Citizens" khó tránh khỏi cảnh rớt hạng. Khi đó, Arsenal sẽ tạo cách biệt 10 điểm ở ngôi đầu, còn Aston Villa vươn lên thành đối thủ bám đuổi.

Các đội ở phía dưới như MU, Chelsea hay Liverpool sẽ đồng loạt thăng hạng. Ngược lại, cuộc đua trụ hạng đảo chiều mạnh mẽ. Một án phạt như vậy, nếu được thực thi, chắc chắn sẽ làm thay đổi hoàn toàn cục diện bóng đá Anh.

Man City vẫn đang chờ phán quyết cuối cùng trong vụ 115 cáo buộc vi phạm tài chính do Premier League đưa ra từ tháng 2/2023. Phiên điều trần kéo dài 10 tuần khép lại vào tháng 12/2024, nhưng đến nay, kết luận của Ủy ban Độc lập vẫn chưa được công bố.

Theo chuyên gia tài chính bóng đá Kieran Maguire, khối lượng chứng cứ mà hai bên trình lên có thể lên tới "nửa triệu tài liệu". Sau 14 tháng chờ đợi, ông Maguire cho rằng vụ việc đi đến giai đoạn cuối và án phạt trừ điểm nặng là kịch bản hợp lý nhất nếu Man City bị xác định có tội.

Ông Maguire nhận định mức trừ có thể lên tới 40-60 điểm. Lập luận của chuyên gia dựa trên tiền lệ Everton từng bị trừ 6 điểm và Nottingham Forest bị trừ 4 điểm cho vi phạm trong chu kỳ 3 năm. Trong khi đó, các cáo buộc nhắm vào Man City kéo dài suốt 9 năm với quy mô và mức độ nghiêm trọng được cho là lớn hơn đáng kể.

Chuyên gia Maguire cũng nhấn mạnh Premier League không có thẩm quyền giáng Man City xuống hạng. Vì vậy, trừ điểm được xem là biện pháp khả thi nhất.

