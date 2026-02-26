Viễn cảnh Man City bị trừ 60 điểm

Theo Goal, Man City có thể bị trừ từ 40 đến 60 điểm nếu bị kết luận có tội trong vụ 115 cáo buộc vi phạm Luật Công bằng tài chính (FFP).

Man City có thể rớt hạng Premier League.

Vụ việc của "The Citizens" kéo dài hơn 3 năm kể từ khi Premier League công bố kết quả điều tra ban đầu vào đầu năm 2023. Phiên điều trần độc lập khép lại cuối năm 2024, nhưng đến nay phán quyết cuối cùng chưa được công bố.

Theo chuyên gia tài chính bóng đá Kieran Maguire, khối lượng chứng cứ khổng lồ - ước tính khoảng nửa triệu tài liệu từ cả hai phía, cùng việc 3 thành viên hội đồng xét xử khó sắp xếp lịch làm việc chung là nguyên nhân chính khiến quá trình bị trì hoãn. Ông cho rằng phán quyết có thể được đưa ra trong vài tháng tới.

Maguire nhận định nếu đối chiếu với tiền lệ Everton (trừ 6 điểm) và Nottingham Forest (trừ 4 điểm) cho vi phạm kéo dài 3 năm, thì các cáo buộc kéo dài 9 năm nhằm vào Man City có thể dẫn đến mức phạt tối đa 60 điểm để đảm bảo tính nhất quán. Kịch bản nếu xảy ra, đủ sức đẩy đội chủ sân Etihad rơi thẳng xuống nhóm xuống hạng tại Premier League.

Man City đứng trước nguy cơ nhận án phạt cực nặng.

Premier League không có quyền trực tiếp giáng Man City xuống các hạng đấu thấp, thuộc quản lý của English Football League (EFL). Tuy nhiên, một án phạt trừ điểm nặng hoàn toàn chắc chắn khiến đội chủ sân Etihad phải xuống chơi ở Championship.

Ngoài án trừ điểm, Man City còn có thể đối mặt khoản tiền phạt lớn nếu bị xác định không hợp tác điều tra. Trong kịch bản nghiêm trọng hơn, nếu các cáo buộc mang tính gian lận doanh nghiệp được chứng minh, ban lãnh đạo CLB có nguy cơ phải từ chức, tương tự tiền lệ của Juventus tại Serie A.

Hiện tại, thầy trò Pep Guardiola vẫn xếp nhì bảng Premier League khi kém Arsenal 5 điểm, đồng thời góp mặt ở vòng 1/8 Champions League, vòng 5 FA Cup và chung kết Carabao Cup. Tuy nhiên, tương lai của họ phụ thuộc vào một phán quyết có thể làm rung chuyển bóng đá Anh.

