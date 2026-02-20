Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Haaland chọn bến đỗ mới

  • Thứ sáu, 20/2/2026 18:14 (GMT+7)
  • 15 giờ trước

Trong trường hợp phải chia tay Man City, Erling Haaland muốn sang La Liga chơi bóng.

Haaland muốn gia nhập Barcelona hoặc Real Madrid.

Theo truyền thông châu Âu, một ông lớn Champions League sớm có động thái tiếp cận Haaland. Đáng chú ý, cả Barcelona lẫn Real Madrid đều tin rằng bản hợp đồng của tiền đạo này tồn tại điều khoản giải phóng, mở ra khả năng anh cập bến La Liga trong tương lai.

Ở tuổi 25, Haaland duy trì hiệu suất săn bàn khủng khiếp. Mùa này, anh ghi 29 bàn sau 37 trận. Kể từ khi gia nhập Man City từ Dortmund năm 2022, Haaland có 153 pha lập công sau 183 lần ra sân. Thành tích này đủ để anh nhận bản hợp đồng gia hạn 9 năm rưỡi hồi tháng 1/2025 với mức lương khoảng 875.000 bảng/tuần.

Về lý thuyết, những ràng buộc tài chính khổng lồ với Man City khiến viễn cảnh Haaland rời nước Anh trở nên xa vời. Tuy nhiên, Haaland được cho là sẵn sàng gia nhập Barcelona hoặc Real Madrid nếu phải chia tay sân Etihad.

Một diễn biến khác cũng có thể tác động đến tương lai Haaland là tình hình nhân sự tại PSG. Sau thất bại 1-3 trước Rennes hôm 14/2, Ousmane Dembele công khai chỉ trích toàn đội. Phản ứng gay gắt từ HLV Luis Enrique cho thấy nội bộ PSG không yên ả. Dembele thậm chí bị rút ra giữa hiệp trong trận thắng Monaco 3-2 tại vòng play-off Champions League.

Trong bối cảnh Arsenal, Manchester United, Liverpool và Chelsea được cho là đã liên hệ với PSG về trường hợp của Dembele, đội bóng thủ đô Paris có thể buộc phải tính tới phương án bổ sung một trung phong đẳng cấp nếu xảy ra biến động lớn.

Dù vậy, nếu muốn lôi kéo Haaland rời Etihad, bất kỳ CLB nào cũng phải chuẩn bị một khoản phí chuyển nhượng và đãi ngộ ở mức không tưởng. Hiện tại, Man City vẫn nắm quyền chủ động trong thương vụ này.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

