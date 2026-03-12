Pedro Neto gây tranh cãi khi đẩy ngã cậu bé nhặt bóng

Tiền vệ cánh Pedro Neto tạo ra tình huống gây tranh cãi khi đẩy ngã cậu bé nhặt bóng ở những phút cuối trận Chelsea thua PSG 2-5 tại Champions League rạng sáng 12/3.

Hành động gây tranh cãi của Neto.

Trận lượt đi vòng 1/8 Champions League giữa Chelsea và PSG tại Parc des Princes khép lại không chỉ với thất bại nặng nề của đại diện Premier League, mà còn với một tình huống gây tranh cãi liên quan đến Pedro Neto.

Sự việc xảy ra trong thời gian bù giờ khi Chelsea đang bị dẫn 2-4. Bóng đi hết đường biên và Neto chạy ra khu vực ngoài sân để lấy bóng mới từ cậu bé nhặt bóng nhằm đưa trận đấu tiếp tục nhanh hơn.

Tuy nhiên, cậu bé nhặt bóng tỏ ra chần chừ và không đưa bóng ngay lập tức. Cậu bé này còn có động tác như muốn ném bóng đi nhằm kéo dài thời gian. Trong khoảnh khắc nóng nảy, Neto đẩy cậu bé ngã xuống khu vực bảng quảng cáo.

Tình huống khiến các cầu thủ PSG phản ứng mạnh và tạo ra cuộc tranh cãi bên đường biên khi hai đội lao tới. VAR sau đó kiểm tra tình huống, nhưng trọng tài quyết định không rút thẻ đối với cầu thủ Chelsea.

Trọng tài và các thành viên hai bên can thiệp sau khi Neto đẩy người nhặt bóng ngã lên sân.

Trên sóng TNT Sports, cựu danh thủ Glenn Hoddle cho rằng hành động của Neto xuất phát từ sự nóng vội trong bối cảnh trận đấu đang ở những phút cuối. "Cậu ấy muốn trận đấu tiếp tục nhanh vì đang là phút cuối. Ball boy lại không đưa bóng ngay và còn có ý định ném đi, nên Neto chỉ đẩy nhẹ", Hoddle nhận định.

Sau sự cố, Neto được cho là đã xin lỗi cậu bé nhặt bóng. Khi trận đấu kết thúc, cầu thủ người Bồ Đào Nha còn tặng áo đấu cho cậu bé để xoa dịu tình hình. Dù vậy, sự việc lập tức gợi lại ký ức về vụ việc nổi tiếng năm 2013 khi Eden Hazard bị truất quyền thi đấu vì đá vào cậu bé nhặt bóng của Swansea tại bán kết League Cup.

Ở khía cạnh chuyên môn, mọi thứ cũng trở nên tồi tệ với Chelsea. Sau khi Neto kiến tạo để Enzo Fernandez gỡ hòa 2-2, PSG ghi thêm 3 bàn nhờ Vitinha và cú đúp của Khvicha Kvaratskhelia để khép lại trận đấu với chiến thắng 5-2.

Kết quả khiến Chelsea đối mặt nhiệm vụ rất khó ở trận lượt về nếu muốn lật ngược thế cờ tại Stamford Bridge.

Highlights Aston Villa 1-4 Chelsea Với cú hat-trick và một kiến tạo, Joao Pedro giúp Chelsea nghiền nát Aston Villa ngay trên sân khách ở vòng 29 Premier League.