Quyết định ngỡ ngàng của Sir Alex ở chung kết Champions League 1999

  • Thứ sáu, 30/1/2026 18:00 (GMT+7)
Theo cựu trợ lý Steve McClaren, Sir Alex Ferguson trao cơ hội cho Jesper Blomqvist ở chung kết Champions League 1999 đơn giản vì ông không muốn thất hứa.

Mùa giải 1998/99 là năm đầu tiên của Blomqvist tại Anh. Phong độ của tiền vệ cánh trái người Thụy Điển khá mờ nhạt. Anh ghi 1 bàn sau 25 trận tại Premier League và không thể cạnh tranh vị trí với Ryan Giggs. Tuy nhiên, Sir Alex hứa cho Blomqvist đá chính ở chung kết Champions League, sau khi không sử dụng anh trong trận chung kết FA Cup diễn ra 4 ngày trước đó.

Chia sẻ trên podcast The Managers, McClaren kể lại cuộc họp chọn đội hình trước trận gặp Bayern Munich, trong bối cảnh MU thiếu vắng Roy Keane và Paul Scholes do án treo giò. Ông đề xuất kéo Giggs đá cánh trái quen thuộc, nhưng Sir Alex lập tức bác bỏ. Khi được hỏi lý do, Ferguson chỉ nói ngắn gọn: "Tôi đã hứa với Blomqvist".

McClaren thừa nhận ban huấn luyện rất sốc bởi đó là trận đấu mang tính lịch sử. Tuy nhiên, Ferguson kiên quyết giữ lời dù hiểu rõ rủi ro. Blomqvist sau đó đá gần 70 phút trong trận chung kết, còn Giggs được đẩy vào trung tâm hàng tiền vệ. MU lội ngược dòng thắng 2-1 với hai bàn thắng ở phút bù giờ của Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solskjaer, hoàn tất cú ăn 3 huyền thoại.

Đáng chú ý, đó cũng là trận đấu cuối cùng của Blomqvist trong màu áo MU. Chấn thương đầu gối khiến anh nghỉ thi đấu gần 2 năm và giải nghệ sớm khi sự nghiệp chưa kịp nở rộ.

Nhìn lại, McClaren cho rằng chính những quyết định không giống ai ấy đã làm nên tên tuổi Sir Alex Ferguson – một HLV sẵn sàng mạo hiểm, dám chịu trách nhiệm và không bao giờ phá vỡ lời hứa với cầu thủ của mình.

Hiểu Phong

