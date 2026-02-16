Mourinho mở đường đến Real Madrid

Tương lai của Jose Mourinho trở thành chủ đề được quan tâm khi xuất hiện thông tin về một điều khoản đặc biệt trong hợp đồng giữa ông và Benfica.

Mourinho là ứng viên dẫn dắt Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Theo AS, chiến lược gia người Bồ Đào Nha có thể chia tay Benfica mà không phải bồi thường trong vòng 10 ngày sau trận đấu cuối cùng của mùa giải năm nay. Điều khoản này vô tình mở ra khả năng ông tái hợp Real Madrid nếu nhận được lời mời.

Dù ban lãnh đạo Real Madrid chưa chính thức xem xét phương án này, sức ảnh hưởng Mourinho từng tạo dựng tại sân Bernabeu vẫn còn rất lớn, đặc biệt với Chủ tịch Florentino Perez. Nhiều nguồn tin cho biết mối quan hệ giữa hai người từng gián đoạn do thay đổi số điện thoại và lịch trình bận rộn, song không hoàn toàn rạn nứt như đồn đoán.

Hiện tại, Mourinho hài lòng với cuộc sống tại Lisbon. Trở lại quê nhà giúp ông có nhiều thời gian hơn cho gia đình sau quãng thời gian dài làm việc ở Anh, Italy và Thổ Nhĩ Kỳ. Chủ tịch Rui Costa là người trực tiếp đưa ông về Benfica trong giai đoạn CLB bước vào cuộc bầu cử quan trọng. Tuy nhiên, cả hai bên đều để ngỏ khả năng chia tay nếu xuất hiện cơ hội đặc biệt.

Mourinho và học trò sắp đối đầu Real Madrid tại Champions League. Ảnh: Reuters.

Ngoài Real Madrid, chiếc ghế HLV tại đội tuyển Bồ Đào Nha cũng là một lựa chọn khác của Mourinho. Tuy nhiên, AS đánh giá khả năng này không cao. Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha được cho là lo ngại cá tính mạnh của Mourinho có thể tạo áp lực quá lớn cho dự án dài hạn.

Với Real Madrid, đội bóng vẫn chưa bổ nhiệm HLV chính thức sau khi Xabi Alonso bị sa thải. Hiện đội được dẫn dắt tạm thời bởi Alvaro Arbeloa, nhưng chưa cho thấy tín hiệu tích cực.

Bản thân Mourinho từng thừa nhận ông suýt trở lại Bernabeu trong chuyến thăm hồi tháng 1, nhưng cuối cùng quyết định ký hợp đồng với Benfica. Với điều khoản giải phóng đặc biệt và mối duyên chưa dứt với Real Madrid, khả năng Mourinho tái xuất La Liga vẫn là kịch bản khiến người hâm mộ chờ đợi.

Khoảnh khắc ăn mừng bùng nổ của Mourinho Rạng sáng 29/1, Jose Mourinho ôm lấy cậu bé nhặt bóng ăn mừng khi Benfica thắng Real Madrid 4-2 ở phút 90+8 và giành vé vào vòng play-off Champions League.