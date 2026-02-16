Fernandes gây bất ngờ

Hình ảnh Bruno Fernandes xuất hiện trên khán đài một trận đấu ở giải hạng 2 Bồ Đào Nha khiến người hâm mộ ngạc nhiên.

Fernandes trở về Bồ Đào Nha theo dõi bạn thân thi đấu.

Sau trận hòa 1-1 trước West Ham hôm 11/2, Fernandes tranh thủ quãng nghỉ hiếm hoi để trở về quê nhà. Tiền vệ người Bồ Đào Nha có mặt tại sân Estadio Capital do Movel để theo dõi trận hòa 0-0 giữa Pacos Ferreira và Torreense. Trong cái lạnh ở Porto, Fernandes ngồi trên khán đài, quấn chăn và bên cạnh là các thành viên gia đình.

Theo SportTV, ngôi sao 31 tuổi đến sân để cổ vũ người bạn thân Francisco Ramos hiện khoác áo Pacos Ferreira. Cả hai từng sát cánh trong màu áo các đội tuyển trẻ Bồ Đào Nha và duy trì mối quan hệ thân thiết suốt nhiều năm.

Chia sẻ sau trận đấu, Ramos xúc động khi thấy Fernandes xuất hiện trên khán đài. Anh cho biết đội trưởng MU luôn là người đặc biệt với bản thân và gia đình, đồng thời nhấn mạnh sự hiện diện của một ngôi sao tầm cỡ là nguồn động viên lớn cho bóng đá Bồ Đào Nha.

Hiện Fernandes vẫn là trụ cột của MU. Anh vừa chạm mốc 200 bàn thắng và kiến tạo sau 314 trận. "Quỷ đỏ" thời hậu Sir Alex Ferguson chưa tìm được con đường rõ ràng. Nhưng trong hành trình chông chênh ấy, Fernandes là điểm tựa hiếm hoi mang dáng dấp của một huyền thoại.

Mùa này, Fernandes có cho riêng mình 12 kiến tạo ở Premier League, cao nhất giải đấu. Anh cũng ghi được 6 bàn thắng. Sự ổn định của Fernandes giúp MU duy trì hy vọng giành vé dự Champions League.

