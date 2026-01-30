Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
AFC vinh danh Đình Bắc

  • Thứ sáu, 30/1/2026 16:56 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiều 30/1, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố Nguyễn Đình Bắc thẳng giải cuộc bình chọn "Cầu thủ ấn tượng nhất" tại VCK U23 châu Á 2026.

Đình Bắc là cầu thủ ấn tượng nhất tại VCK U23 châu Á 2026.

Cuộc bình chọn do AFC tổ chức trên trang web chính thức từ ngày 27/1, với 10 ứng viên tiêu biểu nhất giải. Trong số này, Ryunosuke Sato được xem là một trong những gương mặt nặng ký. Cầu thủ Nhật Bản trước đó được AFC chọn hay nhất giải đấu.

Bên cạnh đó là Li Hao cũng nhận được sự hậu thuẫn lớn từ cộng đồng người hâm mộ Trung Quốc. Trong khi đó, Nguyễn Đình Bắc cũng gây chú ý với những màn trình diễn giàu cảm xúc.

Bảy cái tên còn lại góp mặt trong danh sách đề cử gồm Ali Azaizeh (Jordan), Leonardo Shahin (Lebanon), Rakan Al Ghamdi (Saudi Arabia), Mathias Macallister (Úc), Ali Al Memari (UAE), Kim Do Hyun (Hàn Quốc) và Sardorbek Bakhromov (Uzbekistan).

Diễn biến cuộc bầu chọn khá kịch tính. Có thời điểm, Li Hao vươn lên dẫn đầu với tỷ lệ phiếu vượt mốc 90%, nhờ lợi thế từ lượng cổ động viên đông đảo. Tuy nhiên, kể từ tối 29/1, cục diện đảo chiều. Đình Bắc tăng tốc mạnh mẽ và nhanh chóng chiếm lại vị trí số một.

Khi cuộc bình chọn khép lại lúc 16h00 ngày 30/1, Đình Bắc giành tỷ lệ phiếu áp đảo, đạt trên 86%. Li Hao xếp thứ hai với 10% số phiếu, trong khi Azaizeh đứng thứ 3 với khoảng 2,5%.

Danh hiệu phần nào phản ánh sự ghi nhận của người hâm mộ trước những đóng góp nổi bật của anh. Tại U23 châu Á, Đình Bắc ghi 4 bàn và có thêm 2 kiến tạo, được vinh danh là Vua phá lưới.

Đáng chú ý, Đình Bắc hiện còn dẫn đầu một cuộc bình chọn khác của AFC, dành cho "Bàn thắng gây ấn tượng nhất giải", với cú đánh đầu ngược đẹp mắt vào lưới U23 UAE ở tứ kết.

Đình Bắc được vinh danh ở Cúp chiến thắng

Tối 29/1, Nguyễn Đình Bắc được trao danh hiệu Vận động viên trẻ của năm ở lễ trao giải Cúp chiến thắng 2025.

20 giờ trước

Hình ảnh gây chú ý của trung vệ Lý Đức

Bộ ảnh cũ của trung vệ Phạm Lý Đức bất ngờ gây bàn tán mạnh mẽ sau khi trở về từ VCK U23 châu Á 2026.

6 giờ trước

Thủ môn Trung Kiên tăng giá

Giá trị chuyển nhượng của thủ môn Trần Trung Kiên tăng nhanh sau thành công cùng tuyển U23 Việt Nam.

6 giờ trước

