Báo động với Napoli

Napoli đối mặt với cơn khủng hoảng bàn thắng khi tiếp tục bị cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà trước Eintracht Frankfurt ở lượt trận thứ tư vòng phân hạng Champions League.

Cơ hội đi tiếp ở Champions League của Napoli hẹp dần.

Rạng sáng 5/11, nhà đương kim vô địch Serie A tiếp tục gây thất vọng. Đây là trận đấu thứ hai liên tiếp thầy trò HLV Antonio Conte không thể ghi nổi bàn thắng nào, sau trận hòa 0-0 với Como tại giải quốc nội cuối tuần trước.

Sau thất bại ê chề 2-6 trước PSV Eindhoven ở lượt trận thứ ba, Napoli rất quyết tâm phục hồi tinh thần. Tuy nhiên, sự vắng mặt của tiền vệ chủ chốt Kevin de Bruyne vì chấn thương khiến hàng công của họ thiếu đi sự sáng tạo và sắc bén cần thiết.

Đội bóng áo xanh khởi đầu trận đấu khá tốt, kiểm soát thế trận và tạo áp lực lên phần sân đối phương, nhưng lại thiếu sự phối hợp ăn ý ở khu vực 1/3 cuối sân. Những tình huống bỏ lỡ đáng tiếc liên tiếp xảy ra ở hiệp một. Rasmus Hojlund và Frank Anguissa va chạm nhau khi cùng lao vào đánh đầu từ quả tạt của Eljif Elmas, bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Ngay sau đó, chính Elmas tung cú sút hiểm hóc nhưng lại bị đồng đội Scott McTominay vô tình chặn đứng, khiến bóng bay vọt xà.

Sang hiệp hai, McTominay tiếp tục trở thành "tội đồ" khi bỏ lỡ hai cơ hội mười mươi. Lần đầu, tiền vệ người Scotland khống chế bóng lỗi sau khi vượt qua thủ môn Michael Zetterer của Frankfurt. Đến pha bóng sau, anh lại dứt điểm vọt xà từ đường kiến tạo của Anguissa. Phía Frankfurt chơi phòng ngự chặt chẽ, và cũng không tạo được sức ép đáng kể.

McTominay bỏ lỡ hai cơ hội mười mươi.

Pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Vanja Milinkovic-Savic trước cú sút cận thành của Ansgar Knauff là điểm nhấn hiếm hoi từ phía đội khách. Đỉnh điểm của sự thất vọng đến ở phút bù giờ, khi Zetterer xuất thần cản phá liên tiếp hai cú sút nguy hiểm của Napoli, chính thức khép lại trận đấu không bàn thắng.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Napoli tịt ngòi tại sân nhà Diego Armando Maradona, một thống kê đáng báo động cho nhà vô địch Italy. Sau bốn lượt trận, cả Napoli và Eintracht Frankfurt đều có 4 điểm, khiến cuộc đua vào vòng knock-out trở nên khó với hai đội bóng này hơn bao giờ hết.

HLV Antonio Conte cần nhanh chóng tìm ra giải pháp để khơi thông hàng công, trước khi cơn hạn hán bàn thắng kéo dài đẩy đội bóng vào thế khó.