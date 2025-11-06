Sát thủ khiến Champions League rung chuyển

Victor Osimhen khẳng định đẳng cấp khi lập hat-trick giúp Galatasaray thắng Ajax 3-0 thuộc vòng phân hạng Champions League rạng sáng 6/11.

Osimhen vượt mặt Mbappe, Haaland và Kane ở cuộc đua Vua phá lưới.

Với cú hat-trick rực rỡ ngay tại Amsterdam, tiền đạo người Nigeria vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn. Anh có tổng cộng 6 bàn thắng, vượt qua những siêu sao như Kylian Mbappe, Erling Haaland và Harry Kane – những người đang dừng lại ở con số 5.

Từ chỗ bị Napoli bán sang Thổ Nhĩ Kỳ với mức phí kỷ lục 75 triệu euro, Osimhen giờ trở thành bản hợp đồng đáng giá của Galatasaray. Anh chỉ mất 19 phút trong hiệp hai để hoàn tất hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp ở Champions League.

Sau trận đấu, Osimhen chia sẻ trên kênh Galatasaray TV: "Chúng tôi có mục tiêu rõ ràng. Muốn đi xa ở Champions League, bạn phải thể hiện được đẳng cấp của một đội bóng lớn. Chúng tôi biết mình đủ khả năng làm tổn thương bất cứ đối thủ nào".

Trước đó, Osimhen ghi bàn duy nhất giúp Galatasaray thắng Liverpool 1-0, rồi lập cú đúp trong chiến thắng 3-1 trước Bodo/Glimt. Với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp, đại diện Thổ Nhĩ Kỳ đang có 9 điểm, tạm xếp thứ 9 ở giai đoạn vòng phân hạng.

PSG, Chelsea và cả Al Ahli từng theo đuổi Osimhen trong kỳ chuyển nhượng hè 2024, nhưng Galatasaray là đội thắng cuộc khi mượn rồi mua đứt anh chỉ sau một mùa giải. Mùa trước, chân sút 26 tuổi ghi 31 bàn trên mọi đấu trường, giúp đội bóng Istanbul đoạt cú đúp quốc nội (VĐQG và Cúp Thổ Nhĩ Kỳ).

Với phong độ hiện tại, Osimhen từng bước biến giấc mơ vươn tầm châu Âu của Galatasaray thành hiện thực, và khiến cả châu lục phải nhắc tên bên cạnh Mbappe và Haaland.