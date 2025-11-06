Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Pha xử lý gây sốt của Caicedo

  • Thứ năm, 6/11/2025 07:04 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rạng sáng 6/11, Moises Caicedo dùng đầu xử lý bóng ấn tượng trong trận hòa 2-2 của Chelsea trước Qarabag thuộc vòng phân hạng Champions League.

Pha xu ly cua Caicedo anh 1

Caicedo dùng đầu để giành quyền kiểm soát bóng.

Được HLV Enzo Maresca cho nghỉ ngơi vì sợ quá tải thể lực, tiền vệ người Ecuador dự kiến có thể vào sân từ hiệp hai. Nhưng chấn thương sớm của Romeo Lavia ở phút thứ 8 khiến "Nino Moi" (biệt danh Caicedo) phải nhập cuộc sớm.

Sau khi có mặt, Caicedo thực hiện một pha xử lý táo bạo ở phần sân nhà. Caicedo ngã sõng soài sau pha tranh chấp quyết liệt. Nhưng ngay khi nằm trên mặt cỏ, tiền vệ người Ecuador kịp dùng đầu hất bóng khỏi chân đối phương. Đoạn clip lan truyền chóng mặt trên X, kèm bình luận: "Thật điên rồ, những gì Caicedo thể hiện thật phi thường".

Mùa này, Caicedo chơi rất hay. Dưới thời Maresca, Caicedo đang đạt tầm box-to-box toàn diện bậc nhất Premier League. Từ một tiền vệ trụ thiên về phòng ngự, anh giờ đây trở thành trái tim của Chelsea, vừa đánh chặn, vừa tổ chức tấn công.

Theo Opta, Caicedo dẫn đầu đội hình "The Blues" ở số pha tắc bóng, cắt bóng và ngăn chặn cú sút mùa này. Đồng thời, anh ghi 4 bàn và có thêm kiến tạo 1 trên mọi đấu trường.

Giới chuyên môn nhận định Caicedo đang tiến hóa mạnh mẽ. Dù Chelsea rời Azerbaijan chỉ với 1 điểm, "bản giao hưởng Caicedo" tại Baku vẫn khiến người hâm mộ ngất ngây. Caicedo đang biến thành một trong những tiền vệ toàn năng đáng xem nhất châu Âu hiện nay.

Lịch sử gọi tên Garnacho

Alejandro Garnacho đi vào lịch sử Champions League với bàn thắng cho Chelsea vào lưới Qarabag rạng sáng 6/11.

3 giờ trước

Sao Chelsea bị chỉ trích là thảm họa

Cơn ác mộng chấn thương vẫn đeo bám tiền vệ Romeo Lavia trong trận hòa 2-2 của Chelsea trước Qarabag tại Champions League rạng sáng 6/11.

4 giờ trước

'Đồ ngu! Không có gan!' - khoảnh khắc Chelsea trưởng thành

Đêm Camp Nou 2005 là khoảnh khắc Chelsea hiểu thế nào là nỗi sợ - và cách vượt qua nó.

21:00 3/11/2025

Minh Nghi

Pha xử lý của Caicedo Caicedo Chelsea Qarabag

    Đọc tiếp

    Yamal noi gian hinh anh

    Yamal nổi giận

    5 phút trước 08:53 6/11/2025

    0

    Tiền đạo Lamine Yamal bất mãn trước những tin đồn thất thiệt về chấn thương và cuộc khủng hoảng tâm lý của anh trong thời gian qua.

    Barca sup do sau lung Lamine Yamal hinh anh

    Barca sụp đổ sau lưng Lamine Yamal

    59 phút trước 08:00 6/11/2025

    0

    Lamine Yamal trở lại, ghi bàn, kiến tạo, và tạo ra mọi cảm xúc mà một cổ động viên Barcelona có thể mong chờ.

    MU mat trang 10 trieu bang vi World Cup 2026 hinh anh

    MU mất trắng 10 triệu bảng vì World Cup 2026

    2 giờ trước 07:07 6/11/2025

    0

    Theo Daily Mail, MU mất khoảng 10 triệu bảng doanh thu vì lịch tổ chức World Cup 2026 tại Bắc Mỹ, khởi tranh ngày 11/6, chỉ 18 ngày sau khi Premier League khép lại.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý