Pha xử lý gây sốt của Caicedo

Rạng sáng 6/11, Moises Caicedo dùng đầu xử lý bóng ấn tượng trong trận hòa 2-2 của Chelsea trước Qarabag thuộc vòng phân hạng Champions League.

Caicedo dùng đầu để giành quyền kiểm soát bóng.

Được HLV Enzo Maresca cho nghỉ ngơi vì sợ quá tải thể lực, tiền vệ người Ecuador dự kiến có thể vào sân từ hiệp hai. Nhưng chấn thương sớm của Romeo Lavia ở phút thứ 8 khiến "Nino Moi" (biệt danh Caicedo) phải nhập cuộc sớm.

Sau khi có mặt, Caicedo thực hiện một pha xử lý táo bạo ở phần sân nhà. Caicedo ngã sõng soài sau pha tranh chấp quyết liệt. Nhưng ngay khi nằm trên mặt cỏ, tiền vệ người Ecuador kịp dùng đầu hất bóng khỏi chân đối phương. Đoạn clip lan truyền chóng mặt trên X, kèm bình luận: "Thật điên rồ, những gì Caicedo thể hiện thật phi thường".

Mùa này, Caicedo chơi rất hay. Dưới thời Maresca, Caicedo đang đạt tầm box-to-box toàn diện bậc nhất Premier League. Từ một tiền vệ trụ thiên về phòng ngự, anh giờ đây trở thành trái tim của Chelsea, vừa đánh chặn, vừa tổ chức tấn công.

Theo Opta, Caicedo dẫn đầu đội hình "The Blues" ở số pha tắc bóng, cắt bóng và ngăn chặn cú sút mùa này. Đồng thời, anh ghi 4 bàn và có thêm kiến tạo 1 trên mọi đấu trường.

Giới chuyên môn nhận định Caicedo đang tiến hóa mạnh mẽ. Dù Chelsea rời Azerbaijan chỉ với 1 điểm, "bản giao hưởng Caicedo" tại Baku vẫn khiến người hâm mộ ngất ngây. Caicedo đang biến thành một trong những tiền vệ toàn năng đáng xem nhất châu Âu hiện nay.