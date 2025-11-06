Chia tay tình cũ, Yamal hồi sinh mạnh mẽ

Tiền đạo Lamine Yamal góp 1 bàn trong trận hòa 3-3 của Barcelona trước Club Brugge tại vòng phân hạng Champions League rạng sáng 6/11.

Yamal ghi bàn trước Club Brugge. Ảnh: Reuters.

Phút 61 trên sân Jan Breydel, Yamal đi bóng qua hàng loạt hậu vệ trước khi hạ gục thủ thành Nordin Jackers, khiến các cổ động viên chủ nhà ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên sau gần nửa năm, Yamal ghi bàn trong hai trận chính thức liên tiếp. Hôm 3/11, anh cũng lập công trong chiến thắng 3-1 của Barcelona trước Elche tại La Liga.

Yamal không cho thấy dấu hiệu bất ổn tâm lý sau khi chia tay bạn gái Nicki Nicole hôm 2/11. Trước đó, tiền đạo 18 tuổi thường xuyên bị chỉ trích vì tiệc tùng và dành quá nhiều thời gian bên bạn gái, dẫn đến phong độ sa sút trên sân cỏ.

Đỉnh điểm là trận Siêu kinh điển hôm 27/10, khi Yamal thi đấu mờ nhạt, không ghi bàn hay kiến tạo, khiến Barcelona nhận thất bại 1-2 trước Real Madrid. Sau trận đấu này, một bộ phận người hâm mộ Barcelona còn chỉ trích Nicole, cho rằng cô là “nguyên nhân khiến Yamal sa sút”.

Thực tế, dù vướng chỉ trích, thống kê của Yamal từ đầu mùa không hề tệ. Anh ghi 5 bàn và có 5 kiến tạo sau 10 trận cho Barcelona trên mọi đấu trường. Ở tuyển Tây Ban Nha, Yamal cũng đóng góp thêm 3 kiến tạo sau 2 trận tại vòng loại World Cup 2026.

Cách đây 2 tuần, Barcelona tổ chức cuộc họp bất thường với người đại diện của Yamal, Jorge Mendes. Đôi bên thống nhất sẽ theo dõi chặt chẽ và đưa ra tư vấn cụ thể hơn cho cầu thủ sinh năm 2007, giúp anh giữ vững phong độ và sự tập trung trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

