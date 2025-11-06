Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Chia tay tình cũ, Yamal hồi sinh mạnh mẽ

  • Thứ năm, 6/11/2025 07:05 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tiền đạo Lamine Yamal góp 1 bàn trong trận hòa 3-3 của Barcelona trước Club Brugge tại vòng phân hạng Champions League rạng sáng 6/11.

Yamal ghi bàn trước Club Brugge. Ảnh: Reuters.

Phút 61 trên sân Jan Breydel, Yamal đi bóng qua hàng loạt hậu vệ trước khi hạ gục thủ thành Nordin Jackers, khiến các cổ động viên chủ nhà ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên sau gần nửa năm, Yamal ghi bàn trong hai trận chính thức liên tiếp. Hôm 3/11, anh cũng lập công trong chiến thắng 3-1 của Barcelona trước Elche tại La Liga.

Yamal không cho thấy dấu hiệu bất ổn tâm lý sau khi chia tay bạn gái Nicki Nicole hôm 2/11. Trước đó, tiền đạo 18 tuổi thường xuyên bị chỉ trích vì tiệc tùng và dành quá nhiều thời gian bên bạn gái, dẫn đến phong độ sa sút trên sân cỏ.

Đỉnh điểm là trận Siêu kinh điển hôm 27/10, khi Yamal thi đấu mờ nhạt, không ghi bàn hay kiến tạo, khiến Barcelona nhận thất bại 1-2 trước Real Madrid. Sau trận đấu này, một bộ phận người hâm mộ Barcelona còn chỉ trích Nicole, cho rằng cô là “nguyên nhân khiến Yamal sa sút”.

Thực tế, dù vướng chỉ trích, thống kê của Yamal từ đầu mùa không hề tệ. Anh ghi 5 bàn và có 5 kiến tạo sau 10 trận cho Barcelona trên mọi đấu trường. Ở tuyển Tây Ban Nha, Yamal cũng đóng góp thêm 3 kiến tạo sau 2 trận tại vòng loại World Cup 2026.

Cách đây 2 tuần, Barcelona tổ chức cuộc họp bất thường với người đại diện của Yamal, Jorge Mendes. Đôi bên thống nhất sẽ theo dõi chặt chẽ và đưa ra tư vấn cụ thể hơn cho cầu thủ sinh năm 2007, giúp anh giữ vững phong độ và sự tập trung trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Yamal mặc quần tụt đá bóng Đoạn clip Lamine Yamal thực hiện thử thách đá penalty cách đây ít hôm ở giải Kings League do Gerard Pique sáng lập đang gây sốt mạng xã hội.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Yamal Yamal barcelona

    Đọc tiếp

    HLV Flick ra phan quyet tuong lai hinh anh

    HLV Flick ra phán quyết tương lai

    3 giờ trước 06:03 6/11/2025

    0

    HLV người Đức, Hansi Flick, đang chịu áp lực sau khởi đầu không suôn sẻ ở Barcelona mùa 2025/26.

    Kich ban khien Mourinho bi sa thai hinh anh

    Kịch bản khiến Mourinho bị sa thải

    3 giờ trước 06:02 6/11/2025

    0

    Tương lai của Jose Mourinho tại Benfica có thể không kéo dài do thành tích kém cỏi tại Champions League và đấu đá nơi thượng tầng CLB.

    Tinh canh bi dat cua Ajax hinh anh

    Tình cảnh bi đát của Ajax

    3 giờ trước 06:01 6/11/2025

    0

    Rạng sáng 6/11, Ajax thảm bại 0-3 trên sân nhà trước Galatasaray ở vòng phân hạng Champions League.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý