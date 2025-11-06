Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chủ MU mất bộn tiền vì Tottenham

  • Thứ năm, 6/11/2025 19:44 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tập đoàn Ineos của tỷ phú Sir Jim Ratcliffe chấp nhận chi tiền cho Tottenham để dàn xếp vụ kiện do vi phạm hợp đồng.

Chủ MU bị Tottenham kiện vì giao kèo trong quá khứ.

Daily Mail cho biết số tiền Ineos phải trả vào khoảng 11 triệu bảng. Theo hợp đồng ban đầu, Ineos trở thành "đối tác xe 4x4 chính thức" của Tottenham trong thời hạn 5 năm, với tổng giá trị tối thiểu lên tới 17,5 triệu bảng.

Tuy nhiên, vào tháng 3 năm nay, Tottenham đơn phương chấm dứt thỏa thuận sau khi cáo buộc Ineos không thực hiện các khoản thanh toán định kỳ, với số tiền bị nợ lên tới hơn 5,5 triệu bảng.

Tottenham sau đó khởi kiện Ineos, yêu cầu bồi thường gần 5,3 triệu bảng. Tuy nhiên, hai bên đạt được thỏa thuận hòa giải với mức thanh toán chỉ khoảng một nửa số tiền này, ước tính hơn 11 triệu bảng tính cả chi phí pháp lý và các điều khoản bổ sung.

Trong khi đó, phía Ineos cũng nộp đơn kiện ngược, đòi Tottenham bồi thường hơn 1 triệu bảng với lý do "vi phạm quyền độc quyền thương mại". Theo Ineos, Tottenham tiến hành đàm phán hợp tác với hãng xe Audi trong thời điểm diễn ra thương vụ chuyển nhượng tiền đạo Harry Kane sang Bayern Munich, qua đó vi phạm điều khoản độc quyền trong hợp đồng tài trợ.

Tuy nhiên, Tottenham phủ nhận cáo buộc này và khẳng định chưa từng đạt được thỏa thuận chính thức nào với Audi.

Vụ kiện giữa Tottenham và Ineos khép lại trong bối cảnh tập đoàn của Sir Jim Ratcliffe đang cắt giảm nhiều hoạt động tài trợ thể thao do áp lực tài chính gia tăng.

Duy Luân

