Real Madrid bán đứt Vinicius Jr?

Tờ Bild gây chấn động khi khẳng định Real Madrid quyết định rao bán Vinicius Jr ngay trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, sau loạt rắc rối liên quan đến thái độ và hành vi của tiền đạo này.

Real sẵn sàng bán đứt Vinicius vào cuối mùa.

Theo nguồn tin từ Đức, ban lãnh đạo Real cho rằng họ "chịu đựng đủ" những việc ngoài chuyên môn của Vinicius. Màn nổi cáu với HLV Xabi Alonso trong trận El Clasico hôm 26/10 được xem là giọt nước tràn ly. Khi bị thay ra ở phút 70, Vinicius bực bội, vừa đi vừa hét: "Tôi à? Lúc nào cũng là tôi. Tôi bỏ đội, tôi đi đây", rồi thẳng tiến vào đường hầm.

Sau đó cầu thủ 25 tuổi công khai xin lỗi HLV Alonso, nhưng mối quan hệ được cho là không thể cứu vãn. Cùng ngày, The Athletic bất ngờ đăng tải bài viết cho rằng một số cầu thủ Real không hài lòng với phong cách huấn luyện khắt khe của Alonso. BLĐ Real nghi ngờ chính người trong ê-kíp của Vinicius tiết lộ thông tin với truyền thông, khiến tình hình thêm căng thẳng.

Chủ tịch Florentino Perez, người vốn nổi tiếng luôn bảo vệ các ngôi sao của mình, lần này được cho là cũng mất kiên nhẫn. Ông tin rằng đã đến lúc Real phải chứng minh "không ai lớn hơn câu lạc bộ".

Chưa kể, Vinicius còn khiến nội bộ nóng lên khi tự ý giành đá phạt đền với Kylian Mbappe trong trận gặp Valencia và sút hỏng. Alonso tức giận phát biểu sau trận: "Chúng tôi có người đá penalty được chỉ định, và Kylian là số một. Họ tự quyết định, nhưng đáng ra cậu ấy phải là người thực hiện quả thứ hai".

Real được cho là muốn chia tay Vinicius, song vẫn tính gia hạn hợp đồng đến sau năm 2027 nhằm tránh bị ép giá trên bàn đàm phán. Các đại gia Saudi Arabia được cho là đang dõi theo tình hình và sẵn sàng nhập cuộc.