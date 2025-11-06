Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Real Madrid bán đứt Vinicius Jr?

  • Thứ năm, 6/11/2025 18:44 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Tờ Bild gây chấn động khi khẳng định Real Madrid quyết định rao bán Vinicius Jr ngay trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, sau loạt rắc rối liên quan đến thái độ và hành vi của tiền đạo này.

Real sẵn sàng bán đứt Vinicius vào cuối mùa.

Theo nguồn tin từ Đức, ban lãnh đạo Real cho rằng họ "chịu đựng đủ" những việc ngoài chuyên môn của Vinicius. Màn nổi cáu với HLV Xabi Alonso trong trận El Clasico hôm 26/10 được xem là giọt nước tràn ly. Khi bị thay ra ở phút 70, Vinicius bực bội, vừa đi vừa hét: "Tôi à? Lúc nào cũng là tôi. Tôi bỏ đội, tôi đi đây", rồi thẳng tiến vào đường hầm.

Sau đó cầu thủ 25 tuổi công khai xin lỗi HLV Alonso, nhưng mối quan hệ được cho là không thể cứu vãn. Cùng ngày, The Athletic bất ngờ đăng tải bài viết cho rằng một số cầu thủ Real không hài lòng với phong cách huấn luyện khắt khe của Alonso. BLĐ Real nghi ngờ chính người trong ê-kíp của Vinicius tiết lộ thông tin với truyền thông, khiến tình hình thêm căng thẳng.

Chủ tịch Florentino Perez, người vốn nổi tiếng luôn bảo vệ các ngôi sao của mình, lần này được cho là cũng mất kiên nhẫn. Ông tin rằng đã đến lúc Real phải chứng minh "không ai lớn hơn câu lạc bộ".

Chưa kể, Vinicius còn khiến nội bộ nóng lên khi tự ý giành đá phạt đền với Kylian Mbappe trong trận gặp Valencia và sút hỏng. Alonso tức giận phát biểu sau trận: "Chúng tôi có người đá penalty được chỉ định, và Kylian là số một. Họ tự quyết định, nhưng đáng ra cậu ấy phải là người thực hiện quả thứ hai".

Real được cho là muốn chia tay Vinicius, song vẫn tính gia hạn hợp đồng đến sau năm 2027 nhằm tránh bị ép giá trên bàn đàm phán. Các đại gia Saudi Arabia được cho là đang dõi theo tình hình và sẵn sàng nhập cuộc.

Xabi Alonso bế tắc ở cánh phải Real Madrid

Real Madrid đang vận hành trơn tru ở cánh trái với Vinicius và Mbappe, nhưng bên phải lại trở thành nỗi đau đầu lớn nhất của HLV Xabi Alonso. Thêm một lần, thử nghiệm của ông tại Anfield thất bại.

27:1638 hôm qua

Bale chỉ trích Vinicius và Mbappe

Cựu ngôi sao Real Madrid, Gareth Bale, thẳng thắn chỉ trích hàng công đội bóng cũ sau thất bại 0-1 trước Liverpool tại Anfield, cho rằng Vinicius và Mbappe làm mọi thứ trở nên phức tạp.

27:1639 hôm qua

Hai sắc độ trái ngược giữa Vinicius và Yamal

Trong khi Vinicius đang học cách lặng im giữa bão tố, Lamine Yamal lại bị cuốn vào vòng xoáy ồn ào của Barcelona.

05:40 3/11/2025

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

