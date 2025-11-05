Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xabi Alonso bế tắc ở cánh phải Real Madrid

  • Thứ tư, 5/11/2025 16:19 (GMT+7)
Real Madrid đang vận hành trơn tru ở cánh trái với Vinicius và Mbappe, nhưng bên phải lại trở thành nỗi đau đầu lớn nhất của HLV Xabi Alonso. Thêm một lần, thử nghiệm của ông tại Anfield thất bại.

Xabi Alonso cùng Real Madrid nhận thất bại trước Liverpool.

Trước Liverpool thuộc League Phase, Champions League rạng sáng 5/11, Xabi Alonso tiếp tục đặt niềm tin vào Eduardo Camavinga ở hành lang phải. Cầu thủ người Pháp từng chơi tốt ở El Clasico, nhưng lần này hoàn toàn mất nhịp. Anh xử lý chậm, chuyền sai nhiều và gần như không tạo ra sức ép. Phút 69, Xabi buộc phải thay Camavinga bằng Rodrygo Goes. Tuy nhiên, cầu thủ người Brazil cũng không thể tạo khác biệt.

Rodrygo từng được xem là người kế thừa Vinicius, nhưng phong độ sa sút khiến anh ngày càng mờ nhạt. Sự bế tắc trên cánh phải khiến Real mất hướng triển khai tấn công, trong khi Liverpool tận dụng khoảng trống để phản công.

Ở hàng thủ, Xabi cũng chưa thể yên tâm. Trent Alexander-Arnold trở lại sau chấn thương nhưng chưa đạt thể trạng tốt. Dani Carvajal vừa nghỉ ba tháng, còn Valverde phải lùi về đá hậu vệ phải bất đắc dĩ. Những xáo trộn liên tiếp khiến Real Madrid mất ổn định ở khu vực này.

Trên hàng công, Xabi từng thử Mastantuono, Brahim và Endrick. Mastantuono gây ấn tượng đầu mùa nhưng dính chấn thương háng ngay trước chuyến đi Anfield. Endrick mới chỉ ra mắt, còn Brahim chỉ được dùng chớp nhoáng.

Từ đầu mùa, Xabi Alonso liên tục xoay tua nhưng vẫn chưa tìm thấy lời giải cho cánh phải. Trong trận thua Liverpool với tỷ số 0-1, thủ thành Courtois tiếp tục cứu thua xuất thần, song Real không thể sống mãi bằng phép màu của ngôi sao người Bỉ. Hành lang phải giờ là bài toán hóc búa nhất mà Xabi phải giải, nếu không muốn thấy Real hụt hơi trong cuộc đua danh hiệu.

Hà Trang

