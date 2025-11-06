Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cha Yamal đính hôn với bạn gái hơn con trai 5 tuổi?

  • Thứ năm, 6/11/2025 18:46 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Cha Lamine Yamal - ông Mounir Nasraoui, lại gây xôn xao mạng xã hội khi úp mở chuyện đính hôn với bạn gái Khristina mới 23 tuổi.

Cha Yamal được cho là chuẩn bị cưới bạn gái kém 12 tuổi.

Thông tin được chính ông Nasraoui chia sẻ trên Instagram. Cha Yamal đăng bức ảnh tình tứ cùng Khristina trên ban công, kèm biểu tượng trái tim đen và chiếc nhẫn kim cương – dấu hiệu cho thấy họ chuẩn bị tiến tới hôn nhân.

Bất chấp những bàn tán về khoảng cách 12 tuổi, cha của Yamal dường như không để tâm và vẫn công khai thể hiện tình cảm. Trước đó, Khristina nhiều lần xuất hiện trong các bài đăng của Nasraoui, được ông gọi trìu mến là "kẹo ngọt của tôi".

Trong khi đó, Yamal lại vừa kết thúc chuyện tình với nữ ca sĩ người Argentina Nicki Nicole (25 tuổi). Theo nhà báo Javier de Hoyos, cầu thủ của Barcelona chủ động xác nhận việc chia tay qua tin nhắn, đồng thời phủ nhận tin đồn phản bội người yêu.

"Chúng tôi không còn bên nhau, nhưng không hề có chuyện không chung thủy. Mọi tin đồn đều sai sự thật", Yamal khẳng định.

Cặp đôi từng gây chú ý hồi tháng 8 khi công khai hẹn hò nhân dịp sinh nhật của Lamine Yamal và thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện âm nhạc. Tuy nhiên, mối tình chóng vánh này dừng lại chỉ sau vài tháng.

Về phần Nasraoui, ông kết hôn với bà Sheila Ebana – mẹ của Yamal – trước khi ly hôn vào năm 2010, khi tài năng của Barcelona mới 3 tuổi. Giờ đây, khi con trai dần trở thành thần tượng ở Camp Nou, ông Nasraoui cũng bắt đầu một chương mới trong đời.

Yamal nổi giận

Tiền đạo Lamine Yamal bất mãn trước những tin đồn thất thiệt về chấn thương và cuộc khủng hoảng tâm lý của anh trong thời gian qua.

11 giờ trước

Barca sụp đổ sau lưng Lamine Yamal

Lamine Yamal trở lại, ghi bàn, kiến tạo, và tạo ra mọi cảm xúc mà một cổ động viên Barcelona có thể mong chờ.

12 giờ trước

Chia tay tình cũ, Yamal hồi sinh mạnh mẽ

Tiền đạo Lamine Yamal góp 1 bàn trong trận hòa 3-3 của Barcelona trước Club Brugge tại vòng phân hạng Champions League rạng sáng 6/11.

13 giờ trước

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Minh Nghi

Cha Yamal cưới Yamal Nasraoui đính hôn

    Messi dap tra Ronaldo: 'World Cup moi la dinh cao' hinh anh

    Messi đáp trả Ronaldo: 'World Cup mới là đỉnh cao'

    48 phút trước 18:47 6/11/2025

    0

    Lionel Messi phản hồi phát biểu gây tranh cãi của Cristiano Ronaldo khi cho rằng việc giành World Cup "không quá quan trọng" và "không định nghĩa di sản" của anh trong bóng đá.

    Real Madrid ban dut Vinicius Jr? hinh anh

    Real Madrid bán đứt Vinicius Jr?

    51 phút trước 18:44 6/11/2025

    0

    Tờ Bild gây chấn động khi khẳng định Real Madrid quyết định rao bán Vinicius Jr ngay trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, sau loạt rắc rối liên quan đến thái độ và hành vi của tiền đạo này.

