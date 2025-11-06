Cha Yamal đính hôn với bạn gái hơn con trai 5 tuổi?

Cha Lamine Yamal - ông Mounir Nasraoui, lại gây xôn xao mạng xã hội khi úp mở chuyện đính hôn với bạn gái Khristina mới 23 tuổi.

Cha Yamal được cho là chuẩn bị cưới bạn gái kém 12 tuổi.

Thông tin được chính ông Nasraoui chia sẻ trên Instagram. Cha Yamal đăng bức ảnh tình tứ cùng Khristina trên ban công, kèm biểu tượng trái tim đen và chiếc nhẫn kim cương – dấu hiệu cho thấy họ chuẩn bị tiến tới hôn nhân.

Bất chấp những bàn tán về khoảng cách 12 tuổi, cha của Yamal dường như không để tâm và vẫn công khai thể hiện tình cảm. Trước đó, Khristina nhiều lần xuất hiện trong các bài đăng của Nasraoui, được ông gọi trìu mến là "kẹo ngọt của tôi".

Trong khi đó, Yamal lại vừa kết thúc chuyện tình với nữ ca sĩ người Argentina Nicki Nicole (25 tuổi). Theo nhà báo Javier de Hoyos, cầu thủ của Barcelona chủ động xác nhận việc chia tay qua tin nhắn, đồng thời phủ nhận tin đồn phản bội người yêu.

"Chúng tôi không còn bên nhau, nhưng không hề có chuyện không chung thủy. Mọi tin đồn đều sai sự thật", Yamal khẳng định.

Cặp đôi từng gây chú ý hồi tháng 8 khi công khai hẹn hò nhân dịp sinh nhật của Lamine Yamal và thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện âm nhạc. Tuy nhiên, mối tình chóng vánh này dừng lại chỉ sau vài tháng.

Về phần Nasraoui, ông kết hôn với bà Sheila Ebana – mẹ của Yamal – trước khi ly hôn vào năm 2010, khi tài năng của Barcelona mới 3 tuổi. Giờ đây, khi con trai dần trở thành thần tượng ở Camp Nou, ông Nasraoui cũng bắt đầu một chương mới trong đời.