PSG có quyết định khó tin với HLV Enrique

Sau khi cùng PSG hoàn tất cú ăn 6 lịch sử trong năm 2025, ban lãnh đạo đội bóng nước Pháp lên kế hoạch chưa từng có với việc trao hợp đồng trọn đời cho HLV Luis Enrique.

PSG sẵn sàng trao hợp đồng dài hạn cho HLV Enrique.

Theo Diario AS, PSG sẵn sàng đưa ra đề nghị lịch sử dù hợp đồng hiện tại của Enrique vẫn còn thời hạn đến tháng 6/2027. Ban lãnh đạo Les Parisiens tin rằng chỉ HLV Enrique mới đủ khả năng dẫn dắt đội bóng trên con đường dài hạn, tiếp tục xây dựng đế chế vững chắc ở châu Âu.

Vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha in đậm dấu ấn trong lịch sử PSG. Chỉ tuần trước, ông cùng các học trò vượt qua Flamengo để đăng quang tại Intercontinental Cup, khép lại một năm đại thành công với cú ăn 6 - thành tích lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử đội bóng.

Dù khởi đầu không quá rực rỡ khi nhậm chức, Luis Enrique nâng tầm PSG từ mùa giải 2024/25. Dấu ấn lớn nhất là ông dẫn dắt CLB đến chức vô địch Champions League đầu tiên, biến PSG từ đội bóng dựa vào các ngôi sao rời rạc thành một tập thể gắn kết với nhiều tài năng trẻ triển vọng.

Hiện tại, dù phải đối mặt với nhiều chấn thương, PSG dưới thời Enrique vẫn là ứng cử viên nặng ký cho các danh hiệu châu Âu. Kế hoạch trao hợp đồng trọn đời là minh chứng cho sự tin tưởng tuyệt đối của lãnh đạo CLB vào chiến lược gia 55 tuổi. Cựu HLV Barcelona từng bước viết nên kỷ nguyên vàng mới cho bóng đá Paris.