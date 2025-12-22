Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

PSG có quyết định khó tin với HLV Enrique

  • Thứ hai, 22/12/2025 19:07 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau khi cùng PSG hoàn tất cú ăn 6 lịch sử trong năm 2025, ban lãnh đạo đội bóng nước Pháp lên kế hoạch chưa từng có với việc trao hợp đồng trọn đời cho HLV Luis Enrique.

PSG sẵn sàng trao hợp đồng dài hạn cho HLV Enrique.

Theo Diario AS, PSG sẵn sàng đưa ra đề nghị lịch sử dù hợp đồng hiện tại của Enrique vẫn còn thời hạn đến tháng 6/2027. Ban lãnh đạo Les Parisiens tin rằng chỉ HLV Enrique mới đủ khả năng dẫn dắt đội bóng trên con đường dài hạn, tiếp tục xây dựng đế chế vững chắc ở châu Âu.

Vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha in đậm dấu ấn trong lịch sử PSG. Chỉ tuần trước, ông cùng các học trò vượt qua Flamengo để đăng quang tại Intercontinental Cup, khép lại một năm đại thành công với cú ăn 6 - thành tích lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử đội bóng.

Dù khởi đầu không quá rực rỡ khi nhậm chức, Luis Enrique nâng tầm PSG từ mùa giải 2024/25. Dấu ấn lớn nhất là ông dẫn dắt CLB đến chức vô địch Champions League đầu tiên, biến PSG từ đội bóng dựa vào các ngôi sao rời rạc thành một tập thể gắn kết với nhiều tài năng trẻ triển vọng.

Hiện tại, dù phải đối mặt với nhiều chấn thương, PSG dưới thời Enrique vẫn là ứng cử viên nặng ký cho các danh hiệu châu Âu. Kế hoạch trao hợp đồng trọn đời là minh chứng cho sự tin tưởng tuyệt đối của lãnh đạo CLB vào chiến lược gia 55 tuổi. Cựu HLV Barcelona từng bước viết nên kỷ nguyên vàng mới cho bóng đá Paris.

Thảm họa Ugarte

Chỉ hơn một năm sau khi cập bến Old Trafford với giá chuyển nhượng 50 triệu bảng từ Paris Saint-Germain (PSG), Manuel Ugarte khó có tương lai tại MU khi liên tục gây thất vọng.

14 giờ trước

PSG gây ngỡ ngàng với Mbappe

Kylian Mbappe đón sinh nhật tuổi 27 với lời chúc từ PSG, chỉ ít ngày sau khi đội bóng cũ bị tòa án ra phán quyết phải trả cho anh 60 triệu euro tiền lương và thưởng còn nợ.

36:2189 hôm qua

Kinh ngạc với tỷ lệ thắng phạt đền của PSG

PSG tiếp tục khẳng định bản lĩnh thép dưới triều đại HLV Luis Enrique.

07:05 18/12/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

Enrique Enrique

    Đọc tiếp

    Hanh dong dep cua Fernandes hinh anh

    Hành động đẹp của Fernandes

    29 phút trước 20:00 22/12/2025

    0

    Bruno Fernandes ghi điểm trong mắt người hâm mộ MU bằng hành động tinh tế sau thất bại 1-2 trước Aston Villa đêm 21/12.

    Thoi quen an uong cua Haaland gay chu y hinh anh

    Thói quen ăn uống của Haaland gây chú ý

    60 phút trước 19:30 22/12/2025

    0

    Erling Haaland tiếp tục trở thành tâm điểm trên mạng xã hội bởi khoảnh khắc đời thường hài hước, khiến người hâm mộ thích thú.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý