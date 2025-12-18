Kinh ngạc với tỷ lệ thắng phạt đền của PSG

PSG tiếp tục khẳng định bản lĩnh thép dưới triều đại HLV Luis Enrique.

PSG vô địch Cúp Liên lục địa 2025. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 18/12, PSG hòa 1-1 với Flamengo trong thời gian thi đấu chính thức, trước khi đánh bại đại diện Brazil với tỷ số 2-1 trên loạt sút luân lưu để lên ngôi vô địch Cúp Liên lục địa 2025.

Tâm điểm của trận đấu chính là màn thể hiện bùng nổ của thủ môn Matvei Safonov. Người gác đền của PSG cản phá liên tiếp 4 quả phạt đền của các cầu thủ Flamengo trong loạt “đấu súng”, trở thành người hùng đưa đội bóng thủ đô Paris lên đỉnh cao thế giới.

Chiến thắng này một lần nữa cho thấy PSG đang sở hữu cái duyên đặc biệt với loạt sút luân lưu dưới thời HLV Enrique. Theo thống kê của Opta, đội bóng nước Pháp đã toàn thắng cả 4 loạt penalty mà họ phải trải qua kể từ khi chiến lược gia người Tây Ban Nha nắm quyền.

Safonov tỏa sáng trên chấm phạt đền. Ảnh: Reuters.

Đó là các trận gặp Lens ở Cúp Quốc gia Pháp vào tháng 12/2024, Liverpool tại Champions League vào tháng 3/2025, Tottenham ở Siêu cúp châu Âu vào tháng 8/2025 và mới nhất là Flamengo tại Cúp Liên lục địa vào tháng 12/2025. Đây là minh chứng rõ nét cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt tâm lý cũng như bản lĩnh thi đấu của PSG ở những thời khắc quyết định.

Danh hiệu vừa qua tại Doha (Qatar) cũng giúp PSG hoàn tất bộ sưu tập 6 chiếc cúp trong năm dương lịch 2025. Trước đó, đội đã lần lượt chinh phục Siêu cúp Pháp, Ligue 1, Cúp Quốc gia Pháp, UEFA Champions League và Siêu cúp châu Âu.

Đáng chú ý, chức vô địch Siêu cúp châu Âu hồi tháng 8 cũng được PSG giành được sau loạt sút luân lưu cân não trước Tottenham, qua đó càng khẳng định bản lĩnh của họ trong những trận cầu đỉnh cao.

