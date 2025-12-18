Neymar có thể tạo ra thương vụ gây sốc

Santos đang đứng trước nguy cơ không thể gia hạn hợp đồng với Neymar sau sự xuất hiện của Flamengo.

Flamengo quan tâm đến Neymar. Ảnh: Reuters.

Theo Marca, Flamengo đang cân nhắc chiêu mộ Neymar cho mùa giải 2026. Một số cầu thủ của Flamengo được cho là đang thúc giục ban lãnh đạo đội bóng sớm vào cuộc. Dù Santos khẳng định các cuộc đàm phán gia hạn với phía Neymar đang có những tiến triển tích cực, Flamengo vẫn âm thầm theo dõi sát sao tình hình của biểu tượng bóng đá Brazil.

Ở chiều ngược lại, Fluminense chính thức rút lui khỏi cuộc đua giành chữ ký của Neymar. Chủ tịch Mario Bittencourt khẳng định CLB không hề liên hệ với Neymar hay người đại diện của anh, đồng thời bày tỏ sự tôn trọng tuyệt đối dành cho Santos.

Hôm 16/12, Globo tiết lộ Neymar dự kiến ký thỏa thuận gia hạn thêm một năm với Santos, kéo dài đến hết tháng 12/2026. Tuy nhiên, thương vụ này có thể đổ vỡ sau sự xuất hiện bất ngờ của Flamengo, đội bóng đang sở hữu thành tích ấn tượng và có khả năng giúp Neymar cạnh tranh danh hiệu trên mọi đấu trường.

Đầu tháng này, chính Neymar thừa nhận anh chưa đưa ra quyết định cuối cùng: “Tôi thực sự chưa biết. Tôi cần vài ngày để nghỉ ngơi, tách khỏi bóng đá rồi mới quyết định tương lai. Nhưng ưu tiên của tôi luôn là Santos”.

Trong bối cảnh hợp đồng hiện tại của Neymar sẽ đáo hạn vào cuối năm nay, cuộc cạnh tranh giành chữ ký của tiền đạo này cho mùa giải 2026 đang dần nóng lên.

