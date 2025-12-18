Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Neymar có thể tạo ra thương vụ gây sốc

  • Thứ năm, 18/12/2025 06:38 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Santos đang đứng trước nguy cơ không thể gia hạn hợp đồng với Neymar sau sự xuất hiện của Flamengo.

Flamengo quan tâm đến Neymar. Ảnh: Reuters.

Theo Marca, Flamengo đang cân nhắc chiêu mộ Neymar cho mùa giải 2026. Một số cầu thủ của Flamengo được cho là đang thúc giục ban lãnh đạo đội bóng sớm vào cuộc. Dù Santos khẳng định các cuộc đàm phán gia hạn với phía Neymar đang có những tiến triển tích cực, Flamengo vẫn âm thầm theo dõi sát sao tình hình của biểu tượng bóng đá Brazil.

Ở chiều ngược lại, Fluminense chính thức rút lui khỏi cuộc đua giành chữ ký của Neymar. Chủ tịch Mario Bittencourt khẳng định CLB không hề liên hệ với Neymar hay người đại diện của anh, đồng thời bày tỏ sự tôn trọng tuyệt đối dành cho Santos.

Hôm 16/12, Globo tiết lộ Neymar dự kiến ký thỏa thuận gia hạn thêm một năm với Santos, kéo dài đến hết tháng 12/2026. Tuy nhiên, thương vụ này có thể đổ vỡ sau sự xuất hiện bất ngờ của Flamengo, đội bóng đang sở hữu thành tích ấn tượng và có khả năng giúp Neymar cạnh tranh danh hiệu trên mọi đấu trường.

Đầu tháng này, chính Neymar thừa nhận anh chưa đưa ra quyết định cuối cùng: “Tôi thực sự chưa biết. Tôi cần vài ngày để nghỉ ngơi, tách khỏi bóng đá rồi mới quyết định tương lai. Nhưng ưu tiên của tôi luôn là Santos”.

Trong bối cảnh hợp đồng hiện tại của Neymar sẽ đáo hạn vào cuối năm nay, cuộc cạnh tranh giành chữ ký của tiền đạo này cho mùa giải 2026 đang dần nóng lên.

Neymar bùng nổ Sáng 29/11, Neymar tỏa sáng trong trận cầu sinh tử giúp Santos thắng Recife 3-0 để tạm thời thoát khỏi nhóm đèn đỏ ở vòng 36 giải VĐQG Brazil.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.

Duy Luân

Neymar Neymar Neymar santos flamengo

  • Neymar

    Neymar

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

    Facebook

Đọc tiếp

Milan goi con trai Ibrahimovic cho Sieu cup Italy hinh anh

Milan gọi con trai Ibrahimovic cho Siêu cúp Italy

1 giờ trước 06:19 18/12/2025

0

Sự xuất hiện của Maximilian Ibrahimovic trong danh sách dự Siêu cúp Italy mang đến hình ảnh quen mà lạ cho AC Milan, giữa bối cảnh đội bóng đối mặt khủng hoảng nhân sự vì chấn thương.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý