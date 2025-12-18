Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
FIFA treo thưởng kỷ lục 50 triệu USD cho nhà vô địch World Cup 2026

  • Thứ năm, 18/12/2025 06:19 (GMT+7)
Đội tuyển đăng quang World Cup 2026 sẽ mang về cho liên đoàn bóng đá quốc gia khoản tiền thưởng cao nhất lịch sử, trong bối cảnh FIFA công bố tổng quỹ thưởng lên tới 727 triệu USD cho 48 đội tham dự.

FIFA xác nhận đội vô địch World Cup 2026 tại Mỹ, Mexico và Canada sẽ nhận 50 triệu USD tiền thưởng, mức cao nhất từ trước đến nay. Tổng quỹ thưởng của giải đấu đạt 727 triệu USD, được phân bổ cho toàn bộ 48 đội tuyển góp mặt.

Thông tin này được công bố trong cuộc họp Hội đồng FIFA diễn ra tại Doha (Qatar), giữa lúc quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026 vẫn còn vướng nhiều tranh cãi liên quan đến giá vé. Trước áp lực từ người hâm mộ toàn cầu, FIFA buộc phải điều chỉnh, đưa một phần vé xuống mức 60 USD.

Trong tổng quỹ thưởng 727 triệu USD, 655 triệu USD sẽ được chia trực tiếp cho các đội tuyển dựa trên thành tích. Các đội bị loại từ vòng bảng nhận 9 triệu USD, đội á quân được thưởng 33 triệu USD, còn nhà vô địch lĩnh trọn 50 triệu USD.

Tại World Cup 2022, Argentina nhận 42 triệu USD sau khi đánh bại Pháp trên chấm luân lưu để lên ngôi vô địch. Trước đó, Pháp được thưởng 38 triệu USD khi đăng quang World Cup 2018. FIFA bắt đầu công khai tiền thưởng World Cup từ năm 1982, khi Italy nhận 2,2 triệu USD cho chức vô địch tại Tây Ban Nha.

World Cup 2026 sẽ khai mạc vào ngày 11/6/2026, với trận đấu mở màn giữa đồng chủ nhà Mexico và Hàn Quốc tại Mexico City. Đây cũng là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tham dự, hứa hẹn tạo ra cả bước ngoặt về quy mô lẫn giá trị tài chính của giải đấu lớn nhất hành tinh.

Hà Trang

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

