Hé lộ của Ronaldinho về giai đoạn ngồi tù

Cựu ngôi sao bóng đá Brazil gây bất ngờ khi tiết lộ trải nghiệm hiếm có trong 171 ngày bị giam vì sử dụng hộ chiếu giả năm 2020.

Năm 2020, Ronaldinho cùng anh trai bị bắt tại Paraguay và phải ngồi tù 171 ngày vì sử dụng hộ chiếu giả.

Trong cuộc phỏng vấn với Globo, Ronaldinho lần đầu chia sẻ chi tiết về những ngày tháng ngồi tù tại Paraguay năm 2020. Thay vì những câu chuyện kinh hoàng thường thấy trong môi trường nhà đá, “Rô vẩu” kể lại vài kỷ niệm khó tin. Anh không chỉ được đối xử tử tế mà còn trở thành ngôi sao của trại giam.

"Tôi nghĩ mình sẽ bị đánh, bị hành hạ và gặp đủ thứ chuyện kinh khủng mà người ta hay kể về nhà tù. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Họ gọi cả lính gác đến để tổ chức đá bóng, rồi nhờ tôi biểu diễn vài pha rê bóng để mọi người giải trí,” Ronaldinho cười lớn kể lại.

Chỉ một buổi sáng sau khi bị bắt vì sử dụng hộ chiếu giả cùng anh trai Roberto de Assis, Ronaldinho được đưa ra sân futsal của trại giam Agrupación Especializada. Các cai ngục, nhân viên hành chính và cả tù nhân khác đều có mặt, bật camera quay phim và cổ vũ nồng nhiệt.

“Chúng tôi chơi bóng rất vui, ai cũng cười nói thoải mái. Tôi có thể nói rằng thời gian ở đó thực sự không tệ,” anh chia sẻ.

Thậm chí, Ronaldinho còn tham gia một giải đấu nhỏ trong tù và cùng đội của mình vô địch với thành tích đáng nể: ghi tới 17 bàn và có 6 pha kiến tạo trong một trận đấu. Chiếc cúp vô địch được làm từ gỗ, còn quả bóng vàng dành cho Vua phá lưới cũng do chính các tù nhân tự chế tác.

Dù phải trải qua 171 ngày bị giam (32 ngày trong nhà tù và phần còn lại trong khách sạn dưới dạng quản thúc), Ronaldinho vẫn giữ thái độ lạc quan đặc trưng. Anh tin rằng bóng đá lại cứu mình một lần nữa. Nhờ nó mà anh có những người bạn mới và những kỷ niệm mà có lẽ cả đời không quên được.