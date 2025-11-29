Roberto Carlos hé lộ sự thật về Ronaldinho

Huyền thoại Real Madrid, Roberto Carlos chia sẻ nhiều câu chuyện chưa từng kể, từ đỉnh cao của Ronaldinho cho đến cầu thủ ổn định nhất trong kỷ nguyên Galacticos.

Roberto Carlos, 52 tuổi, đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn với John Obi Mikel trên podcast The Obi One Podcast, nơi ông nhìn lại sự nghiệp lẫy lừng và nói về những đồng đội từng tạo nên một trong những tập thể vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Cựu hậu vệ trái cho biết vẫn gắn bó với Real Madrid trong vai trò đại sứ, “làm việc còn nhiều hơn cả thời đá bóng”. Từ đây, câu chuyện mở ra hàng loạt giai thoại: Marcelo được ông đánh giá là hậu vệ trái hay nhất; Maldini là “bậc thầy”; Ashley Cole là mẫu cầu thủ anh từng muốn trở thành.

Khi được hỏi cầu thủ xuất sắc thời Galacticos, Roberto Carlos đưa ra câu trả lời đầy bất ngờ: Beckham. Ông cho rằng Zidane là thiên tài, nhưng Beckham mới là người ổn định nhất, làm tất cả vì đội bóng, từ tấn công, phòng ngự đến chuyền bóng.

“Cậu ấy không chơi vì người hâm mộ, cậu ấy chơi vì Real Madrid”, Roberto Carlos nhấn mạnh.

Nhắc đến Ronaldo Nazario, ông khẳng định “El Fenómeno” vẫn là cầu thủ số một của Brazil và lẽ ra đã giành 15 Quả bóng vàng nếu không gặp chấn thương. Ông cũng kể về Gravesen, “kẻ điên cần thiết” của đội, và ký ức đối đầu Robinho trong những buổi tập đầy hỗn loạn.

Phần gây chú ý nhất là đánh giá về Ronaldinho. Roberto Carlos bác bỏ câu chuyện “tiệc tùng hủy hoại sự nghiệp”, và cho rằng người đồng hương đơn giản đã đạt đến giới hạn mong muốn: “Cậu ấy đạt mọi thứ và mệt mỏi vì phải làm quá nhiều người hạnh phúc”.

Ông còn kể về Zidane, “vũ công ballet của bóng đá”, và bàn thắng volley lịch sử ở chung kết Champions League 2002. Không quên Figo, người tạo nên một trận El Clasico “xấu xí nhất” ông từng chứng kiến.

Kết thúc, Roberto Carlos nói về lần đầu đối đầu Messi, khi ngón tay ông bị bẻ ngược, và thừa nhận khó chọn giữa Messi và Cristiano Ronaldo, dù bản thân “hơi nghiêng về Cristiano”.

Bản kể chuyện của Roberto Carlos như một lát cắt sống động về thời Galácticos: hào quang, tài năng và những bí mật phía sau ánh đèn sân khấu.