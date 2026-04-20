Hàng nghìn người diễu hành, rước đuốc khai mạc Đại hội TDTT TP.HCM

Không khí buổi lễ diễn ra trang nghiêm với nghi thức rước đuốc đại hội, bắt đầu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng). Tại đây, ông Nguyễn Nam Nhân - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM thực hiện nghi thức xin lửa thiêng. Ngọn đuốc sau đó được rước qua các tuyến đường trung tâm, trước khi tiến về khu vực lễ đài ở Công viên bờ sông Sài Gòn.