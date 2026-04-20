Hàng nghìn người diễu hành, rước đuốc khai mạc Đại hội TDTT TP.HCM

Tối 19/4, màn diễu hành hoành tráng trong 20 phút của 170 đoàn tham dự, mở đầu cho lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao TP.HCM.
Tối 19/4, lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao TP.HCM lần thứ I diễn ra với màn diễu hành của hàng nghìn vận động viên thuộc 168 phường, xã, đặc khu cùng với lực lượng vũ trang tham gia tranh tài ở 44 môn thi đấu.
Không khí buổi lễ diễn ra trang nghiêm với nghi thức rước đuốc đại hội, bắt đầu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng). Tại đây, ông Nguyễn Nam Nhân - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM thực hiện nghi thức xin lửa thiêng. Ngọn đuốc sau đó được rước qua các tuyến đường trung tâm, trước khi tiến về khu vực lễ đài ở Công viên bờ sông Sài Gòn.
Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó chú tịch UBND TP.HCM tiếp nhận ngọn đuốc từ đoàn vận động viên tiêu biểu và thắp sáng ngọn lửa truyền thống Đại hội, lan tỏa niềm tự hào và cảm xúc.
Rước đuốc và thắp đài lửa truyền thống là nghi thức quen thuộc và thiêng liêng trong các kỳ đại hội, nhằm tôn vinh tinh thần thể thao.
Khác với các kỳ trước, lễ khai mạc được tổ chức ngoài trời trong không gian mở, thay vì tại sân vận động hay nhà thi đấu. Lễ được tổ chức trang trọng với các nội dung như diễu hành biểu dương lực lượng thể thao, rước cờ Tổ quốc, rước cờ Đại hội, tuyên thệ của vận động viên và trọng tài.
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh Đại hội TDTT TP.HCM là ngày hội lớn của các tầng lớp nhân dân, đồng thời là dịp đánh giá phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Sự kiện cũng nhằm biểu dương lực lượng, phát hiện nhân tố mới và tuyển chọn vận động viên xuất sắc chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc.
Trong buổi lễ, vận động viên cùng trọng tài thực hiện nghi thức tuyên thệ, cam kết thi đấu văn minh, đảm bảo các trận đấu diễn ra công bằng.
Với quy mô lớn, cách tổ chức đổi mới và không gian mở, lễ khai mạc Đại hội TDTT TP.HCM 2026 tạo dấu ấn ngay từ ngày đầu, thể hiện tinh thần đoàn kết và quyết tâm phát triển.
Vận động viên Nguyễn Trần Duy Nhất bày tỏ sự bất ngờ với quy mô kỳ đại hội lần này, đồng thời kỳ vọng các vận động viên thi đấu hết mình và TP.HCM sẽ tuyển chọn được lực lượng chất lượng cho Đại hội Thể thao toàn quốc sắp tới.
| Cuối buổi lễ, nhiều khán giả cùng vận động viên nán lại vẫy cờ, hòa mình vào không khí âm nhạc sôi động. Nhóm bạn từ trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM bày tỏ sự ngưỡng mộ trước thành tích và tinh thần thi đấu của các vận động viên.
09:01 16/4/2026
