Căng thẳng cuộc đua vua phá lưới Champions League

|
Dẫn đầu danh sách hiện tại là Kylian Mbappe của Real Madrid với 15 bàn thắng. Ngôi sao người Pháp tiếp tục thể hiện đẳng cấp săn bàn đáng sợ, dù đã phải dừng bước ở tứ kết sau thất bại trước Bayern Munich.
|
Xếp ngay phía sau Mbappe là Harry Kane của Bayern Munich với 12 pha lập công, thành tích tốt nhất của tiền đạo người Anh trong một mùa giải Champions League. Kane vẫn còn cơ hội lớn để soán ngôi Mbappe khi Bayern đã lọt vào bán kết.
|
Ở vị trí thứ ba, Anthony Gordon của Newcastle United gây bất ngờ với 10 bàn thắng. Dù đội bóng nước Anh không tiến sâu, Gordon vẫn để lại dấu ấn cá nhân đậm nét.
|
Julian Alvarez của Atletico Madrid tiếp tục là đầu tàu trên hàng công với 9 bàn thắng. Chân sút người Argentina đang đóng vai trò quan trọng trong hành trình vào bán kết của đội bóng thủ đô Madrid.
|
Dù đã bị loại từ vòng 1/8, Erling Haaland của Manchester City vẫn để lại dấu ấn với 8 bàn thắng ở mùa giải năm nay.
|
Không phải Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia mới là tay săn bàn hàng đầu của Paris Saint-Germain tại Champions League mùa này với 8 bàn thắng. Sự đột biến mà cựu sao Napoli mang lại giúp PSG tiến gần hơn đến mục tiêu bảo vệ danh hiệu.
|
Cuối cùng trong nhóm dẫn đầu là Victor Osimhen của Galatasaray với 7 bàn thắng. Tiền đạo người Nigeria tiếp tục khẳng định bản năng săn bàn tại đấu trường châu lục.
