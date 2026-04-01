Mikel Arteta chết lặng

  • Thứ hai, 20/4/2026 00:59 (GMT+7)
Tối 19/4, Arsenal không thể vượt qua thử thách mang tên Manchester City ở vòng 33 để hướng đến chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Những phút cuối trận đấu tại Etihad, máy quay liên tục ghi lại cảnh HLV Mikel Arteta ôm đầu cùng vẻ mặt trầm ngâm. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha hiểu rằng cuộc đua vô địch không còn nằm trong tầm kiểm soát của ông và học trò.
Trận thua 1-2 trên sân nhà của Man City khiến Arsenal đứng trước nguy cơ lớn mất ngôi đầu. Chỉ cần Man City thắng trận đá bù, "Pháo thủ" sẽ bị đẩy xuống thứ 2.
Arsenal chơi đầy cố gắng và có thời điểm thắp sáng hy vọng xưng vương nước Anh. Tuy nhiên, đội bóng Bắc London lại thiếu đi bản lĩnh và may mắn vào những thời khắc quyết định.
Đội khách tận dụng sai sót cá nhân của Gianluigi Donnarumma để gỡ hòa 1-1, sau đó có đến hai lần đưa bóng đi trúng khung gỗ.
Sau nhiều năm làm việc tại Arsenal, Mikel Arteta vẫn chưa phải là đối thủ xứng tầm của Pep Guardiola. Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm chờ đợi của CĐV "Pháo thủ" nhiều khả năng phải gác lại trước một Man City thi đấu quá ổn định vào giai đoạn tháng 4 và 5.
Dù sao, hy vọng vô địch của Arsenal vẫn chưa tắt. Mikel Arteta cùng học trò cần thắng mọi trận đấu còn lại của mùa giải, thậm chí phải thắng với cách biệt càng lớn càng tốt, để đề phòng kịch bản ngôi vương được phân định bằng chỉ số phụ.

