Dàn sao chạy cánh hay nhất thế giới hiện tại

|
Theo bảng xếp hạng của Planet Football, Lamine Yamal đang là cầu thủ chạy cánh hay nhất thế giới. Dù mới 18 tuổi, ngôi sao của Barcelona gây ấn tượng mạnh với kỹ thuật, khả năng tạo đột biến và hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc.
|
Michael Olise là cái tên bứt phá mạnh mẽ trong mùa 2025/26, được đánh giá như một ứng viên Quả bóng Vàng nhờ khả năng sáng tạo và đóng góp lớn vào lối chơi tấn công. Anh đang có mùa giải hay nhất sự nghiệp với 18 bàn sau 43 trận trên mọi đấu trường.
|
Chủ nhân Quả bóng Vàng 2025, Ousmane Dembele, vẫn duy trì đẳng cấp hàng đầu với tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo khác biệt. Dù không còn phong độ bùng nổ, anh vẫn là mảnh ghép quan trọng tại PSG.
|
Raphinha đóng vai trò quan trọng trong hệ thống chiến thuật của Barcelona, nổi bật với cường độ hoạt động cao và khả năng tạo ảnh hưởng toàn diện. Sau 20 trận tại La Liga mùa này, anh ghi 11 bàn và có 3 kiến tạo.
|
Đồng đội của Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, tiếp tục gây ấn tượng với phong cách chơi bóng kỹ thuật, khả năng tạo đột biến và cường độ hoạt động ấn tượng trên sân. Bản hợp đồng của PSG chứng tỏ giá trị lớn, góp phần giúp CLB Ligue 1 tiến vào bán kết Champions League.
|
Vinicius Junior có giai đoạn sa sút nhưng vẫn là mũi tấn công nguy hiểm tại Real Madrid. Anh sở hữu tốc độ và khả năng bứt phá ở cánh trái, với 11 bàn và 5 kiến tạo sau 30 trận tại La Liga mùa này.
|
Luis Diaz, ngôi sao chủ chốt của Bayern Munich, tiếp tục chứng minh giá trị nhờ lối chơi giàu năng lượng, khả năng pressing mạnh mẽ và đóng góp quan trọng trong hệ thống của “Hùm xám”. Cầu thủ người Colombia đã có 15 bàn và 11 kiến tạo sau 27 trận tại Bundesliga mùa này.
