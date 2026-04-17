Ronaldo nôn mửa vẫn gồng gánh Al Nassr

Cristiano Ronaldo gặp vấn đề về sức khỏe trong chiến thắng 1-0 của Al Nassr trước Al Ettifaq thuộc vòng 29 Saudi Pro League hôm 16/4.

Theo HLV Jorge Jesus, siêu sao 41 tuổi ra sân trong tình trạng không đảm bảo thể lực do bị đau dạ dày và mệt mỏi toàn thân. Thậm chí, ông thừa nhận từng cân nhắc không sử dụng Ronaldo ngay từ đầu.

"Cậu ấy không ở trạng thái tốt nhất. Sau khi rời sân, Ronaldo vào phòng thay đồ và nôn mửa", chiến lược gia người Bồ Đào Nha tiết lộ.

Dù không ghi bàn, Ronaldo kịp để lại dấu ấn trong pha lập công duy nhất của trận đấu. Phút 30, cú sút xa của anh buộc thủ môn Marek Rodak phải đẩy bóng, tạo điều kiện để Kingsley Coman băng vào đá bồi ghi bàn quyết định. Trước đó, CR7 cũng một lần đưa bóng dội cột và có thêm tình huống bị cản phá ngay trên vạch vôi.

Ronaldo chỉ rời sân ở những phút bù giờ cuối cùng khi không thể tiếp tục thi đấu. Dù vậy, nỗ lực của anh góp phần giúp Al Nassr nối dài chuỗi thắng tại giải quốc nội lên con số 15. Đây cũng là kỷ lục mới trong lịch sử đội bóng.

Chiến thắng giúp Al Nassr củng cố vị trí trong cuộc đua vô địch, tạo khoảng cách 8 điểm với Al Hilal, dù đối thủ vẫn còn một trận chưa đấu. Sau trận, Ronaldo đăng tải thông điệp ngắn gọn trên mạng xã hội: "+3 điểm. Năng lượng tuyệt vời từ khán đài".

Ở phương diện cá nhân, Ronaldo có 24 bàn tại Saudi Pro League mùa này, xếp thứ 3 trong danh sách ghi bàn, kém Ivan Toney 3 pha lập công. Bất chấp thể trạng không tốt, tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn cho thấy tầm ảnh hưởng lớn trong hành trình chinh phục danh hiệu của Al Nassr.

