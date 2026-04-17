Bayern Munich giàu to

Bayern Munich thu về khoản tiền thưởng khổng lồ tại Champions League mùa giải 2025/26 nhờ thành tích vào bán kết.

Chiến thắng kịch tính 4-3 trước Real Madrid ở lượt về tứ kết hôm 16/4 giúp Bayern giành vé vào bán kết (thắng chung cuộc 6-4), đồng thời đảm bảo nguồn thu đáng kể từ UEFA. Tính đến thời điểm hiện tại, đội bóng Đức nhận khoảng 83,445 triệu euro tiền thưởng, bao gồm 18,62 triệu euro phí tham dự và 14,7 triệu euro từ 7 chiến thắng tại vòng bảng.

Ngoài ra, việc nằm trong top 8 và giành quyền vào thẳng vòng 1/8 mang về thêm 11,625 triệu euro cho “Hùm xám”. Các vòng knock-out tiếp tục giúp Bayern gia tăng doanh thu với 11 triệu euro (vòng 1/8), 12,5 triệu euro (tứ kết) và 15 triệu euro cho suất vào bán kết.

Bên cạnh đó, Bayern còn được hưởng khoản thưởng hệ số (coefficient) dựa trên thành tích và tiền bản quyền truyền hình, ước tính khoảng 43,9 triệu euro. Tổng cộng, đội bóng xứ Bavaria có thể đảm bảo gần 130 triệu euro, chưa kể doanh thu từ các trận đấu sân nhà.

Nếu tiếp tục đánh bại PSG để vào chung kết, Bayern sẽ nhận thêm 18,5 triệu euro. Trong trường hợp đăng quang, CLB nước Đức sẽ có thêm 6,5 triệu euro tiền thưởng. Cộng thêm khoản thu từ Siêu cúp châu Âu, tổng thu nhập của Bayern có thể tăng thêm tới 30 triệu euro.

Theo kịch bản lý tưởng nhất, Bayern có thể thu về khoảng 160 triệu euro từ chiến dịch Champions League năm nay, vượt qua mức 144,4 triệu euro mà PSG từng kiếm được khi vô địch giải đấu này ở mùa 2024/25.

