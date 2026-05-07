Ánh Viên chinh phục IRONMAN

Cựu tuyển thủ bơi quốc gia Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ tranh tài tại tuần lễ thể thao đa môn quy tụ hơn 4.700 vận động viên ở Đà Nẵng.

Sáng 7/5, tuần lễ thể thao đa môn lớn nhất Đông Nam Á chính thức khởi động tại Đà Nẵng với sự kiện VNG IRONMAN Việt Nam 2026. Điểm nhấn đáng chú ý của mùa giải năm nay là sự xuất hiện của cựu kình ngư quốc gia Nguyễn Thị Ánh Viên ở nội dung tiếp sức IRONMAN 70.3. Trong khi đó, Lâm Quang Nhật sẽ lần đầu thử sức ở cự ly IRONMAN 70.3 cá nhân.

Ngoài hai gương mặt nổi bật của thể thao Việt Nam, giải còn quy tụ nhiều vận động viên quen thuộc trong cộng đồng ba môn phối hợp như Đặng Quốc Tuấn (Tuna Đặng), Lê Nhật Tài, Hoàng Minh Quân và Nguyễn Thị Trà My.

Theo ban tổ chức, tuần lễ sự kiện năm nay dự kiến chào đón hơn 4.700 vận động viên đến từ hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có khoảng 1.800 vận động viên quốc tế. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai nội dung IRONMAN cự ly toàn phần 140.6 dặm.

Các vận động viên sẽ tranh tài trên những cung đường ven biển đặc trưng của Đà Nẵng vào ngày 10/5 với lộ trình đạt chuẩn quốc tế.

Sự kiện còn có sự góp mặt của hai huyền thoại thế giới là Mark Allen, nhà vô địch IRONMAN thế giới 6 lần, và Yee Sze Mun, thành viên Đại sảnh Danh vọng IRONMAN.