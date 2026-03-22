Mourinho khóc

  • Chủ nhật, 22/3/2026 06:32 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Jose Mourinho không thể kìm nén cảm xúc khi Benfica tri ân Silvino Louro, người cộng sự gắn bó với ông suốt nhiều giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp huấn luyện.

Mourinho không kìm được nước mắt.

Rạng sáng 22/3, khoảnh khắc xúc động của Mourinho diễn ra trong trận đấu thuộc vòng 27 giải VĐQG Bồ Đào Nha, khi Benfica giành chiến thắng 3-0 trước Vitoria Guimaraes.

Mourinho đứng lặng trên đường biên, 2 tay đan sau lưng với ánh mắt trĩu nặng. Gương mặt ông căng lại, đôi mắt đỏ hoe, cố kìm nén cảm xúc trong giây phút mặc niệm dành cho người đồng nghiệp thân thiết. Dù giữ vẻ ngoài điềm tĩnh quen thuộc, sự nghẹn ngào vẫn hiện rõ qua ánh nhìn xa xăm.

Hôm 20/3, bóng đá châu Âu đón nhận tin buồn khi cựu HLV thủ môn Silvino Louro qua đời ở tuổi 67. Sự ra đi của Louro để lại khoảng trống lớn trong giới huấn luyện, đồng thời là mất mát sâu sắc với Mourinho.

Tên tuổi của Louro gắn liền với HLV Mourinho. Ông từng đảm nhiệm vai trò HLV thủ môn tại hàng loạt CLB lớn mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha dẫn dắt, bao gồm Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid hay Manchester United.

Năm 2016, ông theo chân "Người đặc biệt" tới Manchester United làm việc trong 3 mùa giải. Tại Old Trafford, Louro góp phần xây dựng một tập thể thủ môn vững chắc với những cái tên nổi bật như David de Gea, Sergio Romero và Sam Johnstone.

Trước khi chuyển sang công tác huấn luyện vào đầu những năm 2000, Louro là một thủ môn chuyên nghiệp. Ông khoác áo các CLB hàng đầu Bồ Đào Nha như SL Benfica, Porto và Vitoria Setubal, đồng thời có 23 lần ra sân trong màu áo tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.

Minh Nghi

Mourinho Mourinho Mourinho

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

08:00 22/3/2026

07:59 22/3/2026

