Enzo Fernandez làm dậy sóng Chelsea

Enzo Fernandez trở thành tâm điểm tranh cãi khi công khai bày tỏ mong muốn rời London, khiến người hâm mộ Chelsea phản ứng dữ dội.

Fernandez được cho là sẵn sàng khoác áo Real Madrid.

Trong thời gian tập trung cùng tuyển Argentina, tiền vệ 23 tuổi gây chú ý khi trả lời phỏng vấn. Trước câu hỏi về thành phố muốn sinh sống ngoài London, Fernandez thẳng thắn: "Tôi muốn sống ở Madrid. Đó là thành phố đẹp, gợi nhớ tôi về Buenos Aires".

Khi được hỏi sâu hơn về khả năng khoác áo các CLB tại Madrid, nhà vô địch World Cup 2022 chỉ mỉm cười và từ chối bình luận. Động thái này càng làm dấy lên đồn đoán về tương lai của Fernandez.

Phát biểu xuất hiện đúng thời điểm Chelsea sa sút phong độ. Dưới sự dẫn dắt của HLV Liam Rosenior, đội bóng thua 4 trận liên tiếp trước đợt FIFA Days tháng 3 và hiện đứng thứ 6 ở Premier League, ngoài nhóm dự Champions League khi mùa giải còn 7 vòng.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV Chelsea bày tỏ sự tức giận. Một số cho rằng Fernandez thiếu tôn trọng CLB, trong khi số khác khẳng định đội bóng từng chia tay nhiều ngôi sao lớn hơn mà không bị ảnh hưởng. Hầu hết ý kiến cảnh báo tiền vệ người Argentina đang đi quá giới hạn.

Trước đó, sau thất bại 0-3 (tổng tỷ số 2-8) trước PSG tại vòng 1/8 UEFA Champions League, Fernandez cũng úp mở khả năng ra đi khi thừa nhận chưa chắc chắn về bến đỗ mùa tới.

Gia nhập Chelsea từ Benfica năm 2023 với mức phí kỷ lục 107 triệu bảng, Fernandez còn hợp đồng đến 2032 và hưởng lương khoảng 225.000 bảng/tuần. Do đó, Chelsea không gặp áp lực phải bán cầu thủ.

Highlights Everton 3-0 Chelsea Rạng sáng 22/3 ở vòng 31 Premier League, Chelsea gây sốc khi để thua đội chủ nhà Everton với tỷ số đậm.

