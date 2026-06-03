Thất bại được dự báo trước của Tuchel?

Danh sách gây tranh cãi của HLV Thomas Tuchel đang khiến người Anh lo nhiều hơn hy vọng trước World Cup 2026.

HLV Tuchel gặp áp lực lớn ở World Cup 2026.

Khi Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) quyết định bổ nhiệm Thomas Tuchel vào tháng 10/2024, họ không hề vòng vo về mục tiêu. Không phải bán kết hoặc chung kết, mà là chức vô địch World Cup 2026. Mọi thứ khác đều bị xem là thất bại.

20 tháng sau, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ở rất gần. Và càng nhìn vào đội tuyển Anh hiện tại, người ta càng có cảm giác Tuchel tạo ra một canh bạc khổng lồ. Ở đó, ranh giới giữa thiên tài và tội đồ mong manh hơn bao giờ hết.

Canh bạc của Tuchel

Trên lý thuyết, "Tam sư" có mọi thứ để mơ về đỉnh cao. Họ sở hữu Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Bukayo Saka, cùng thế hệ cầu thủ được đánh giá tài năng bậc nhất châu Âu. Vòng loại World Cup cũng diễn ra hoàn hảo khi tuyển Anh toàn thắng 8 trận, ghi bàn đều đặn và đặc biệt không để thủng lưới lần nào.

Nhưng bóng đá không tồn tại trên giấy. Điều khiến nhiều người lo ngại là tuyển Anh dưới thời Tuchel vẫn là một ẩn số.

Họ thắng dễ trước những đối thủ dưới cơ như Albania, Latvia hay Andorra, nhưng gây thất vọng khi đối đầu các đội tuyển có trình độ cao hơn. Thất bại trước Senegal, trận hòa Uruguay và màn trình diễn bạc nhược trước Nhật Bản phơi bày nhiều hạn chế của đội bóng này.

Đó là những trận đấu mà tuyển Anh phải đối mặt với cường độ, tốc độ và áp lực tương tự các vòng knock-out World Cup. Và họ đều không thắng. Có lẽ từ những kết quả này, Tuchel đưa ra quyết định gây tranh cãi nhất kể từ khi nhận việc.

Những gương mặt có thể tạo đột biến như Foden hay Palmer đều bị gạch tên.

Danh sách 26 cầu thủ dự World Cup của ông chẳng khác nào một quả bom truyền thông. Harry Maguire bị loại. Trent Alexander-Arnold bị loại. Cole Palmer bị loại. Phil Foden bị loại. Adam Wharton và Morgan Gibbs-White cũng không có tên. Thay vào đó là Dan Burn, Jarell Quansah, Djed Spence, Jordan Henderson hay Ivan Toney.

Ngay lập tức, dư luận Anh chia thành hai phe. Một bên cho rằng Tuchel đang tự bắn vào chân mình khi gạt bỏ quá nhiều ngôi sao có khả năng tạo khác biệt. Bên còn lại tin rằng chiến lược gia người Đức đang làm điều mà người tiền nhiệm Gareth Southgate chưa từng đủ dũng cảm thực hiện. Đó là đặt tập thể lên trên tất cả.

Vấn đề nằm ở chỗ World Cup không phải giải đấu dành cho những thử nghiệm lãng mạn. Nhìn vào danh sách dự bị của tuyển Anh, nỗi lo hiện ra rõ rệt.

Nếu bị dẫn bàn trong một trận tứ kết hay bán kết, ai sẽ là người tạo nên khoảnh khắc thay đổi cục diện? Palmer từng làm điều đó tại Euro 2024. Foden có thể giải quyết trận đấu chỉ bằng một pha xử lý. Alexander-Arnold sở hữu những đường chuyền mở khóa hàng thủ mà rất ít cầu thủ trên thế giới thực hiện được.

Tuchel loại bỏ gần như toàn bộ những phương án ấy. Ông tin rằng một đội bóng vô địch không nhất thiết phải gồm 26 cầu thủ tài năng nhất, mà phải là những cầu thủ phù hợp nhất. Đó là triết lý mà ông liên tục nhấn mạnh trong nhiều tháng qua.

Tuchel cũng muốn xây dựng một khối thống nhất, một tập thể sẵn sàng hy sinh vì nhau thay vì một đội hình đầy cái tôi. Nghe có vẻ hợp lý. Nhưng World Cup chưa bao giờ chỉ được quyết định bằng tinh thần tập thể.

Vô địch hoặc bị phán xét

Tuchel là mẫu HLV khiến người ta khó có thể xem thường. Thành tích của ông ở các giải đấu cúp là thứ không cần bàn cãi. Ông đưa Dortmund đến nhiều trận chung kết cúp quốc gia Đức, giúp PSG lần đầu vào chung kết Champions League và đặc biệt là chiến tích vô địch Champions League cùng Chelsea năm 2021.

Trong những giải đấu ngắn ngày, Tuchel luôn biết cách tối ưu hóa nguồn lực, xây dựng hệ thống phòng ngự chắc chắn và tìm ra phương án chiến thắng trong các trận cầu sinh tử. Đó là lý do FA trao cho ông nhiệm vụ mà Gareth Southgate không thể hoàn thành.

Nhưng World Cup 2026 có thể là thử thách lớn nhất sự nghiệp của nhà cầm quân người Đức. Bởi lần này, ông không được đánh giá dựa trên hành trình hay màn trình diễn. Chỉ có kết quả cuối cùng mới được ghi nhớ.

Chỉ chức vô địch cùng tuyển Anh mới được coi là thành công với Tuchel.

Nếu tuyển Anh bị loại ở tứ kết hoặc bán kết, những tranh cãi quanh danh sách triệu tập sẽ lập tức quay trở lại. Người ta sẽ đặt câu hỏi vì sao Palmer ở nhà, Foden bị loại hay Alexander-Arnold không được trao cơ hội.

Ngược lại, nếu "Tam sư" đăng quang, Tuchel sẽ trở thành người hùng phá bỏ lời nguyền kéo dài suốt 60 năm của bóng đá Anh. Đó là bản chất của canh bạc này.

Tuchel đang đi ngược số đông và từ chối sự an toàn. Ông đặt niềm tin vào cấu trúc chiến thuật, tính kỷ luật và tinh thần tập thể hơn là ánh hào quang của các ngôi sao. Vấn đề là World Cup không phải nơi để chứng minh một triết lý đúng hay sai. Câu trả lời chỉ có thể là thắng hoặc thua.

Do đó, thất bại của Tuchel không phải là điều không thể dự báo trước. Nó được cảnh báo ngay từ thời điểm ông công bố danh sách. Nhưng cũng chính vì vậy, nếu thành công, đó sẽ là một trong những chiến công vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Anh.

Từ giờ đến ngày nâng cúp hoặc xách vali về nước, Tuchel sẽ sống cùng lựa chọn của mình. Không còn đường lùi và cơ hội sửa sai. Nhà cầm quân người Đức chỉ có một mục tiêu duy nhất là vô địch World Cup.

Bởi với tuyển Anh lúc này và với chính Tuchel, vị trí á quân hay bán kết cũng chẳng khác nào thất bại.