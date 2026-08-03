Sao Man City chứng kiến em trai thua đậm tuyển Việt Nam

Tijjani Reijnders theo dõi và cổ vũ Indonesia trên Instagram, nhưng em trai Eliano Reijnders cùng đội chủ nhà lại nhận thất bại 0-3 trước tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

Tijjani Reijnders cổ vũ Indonesia trong cuộc đối đầu Việt Nam. Ảnh: Reuters.

Tối 3/8, tuyển Việt Nam có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Indonesia ngay trên sân khách ở lượt thứ ba bảng A, ASEAN Cup 2026. Trận đấu thu hút sự chú ý đặc biệt của Tijjani Reijnders, tiền vệ thuộc biên chế Manchester City.

Trước giờ bóng lăn, tuyển thủ Hà Lan đăng trên Instagram cá nhân hình ảnh theo dõi trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia, đồng thời gửi lời cổ vũ đến đội chủ nhà, nơi em trai Eliano Reijnders đang khoác áo số 14.

Tuy nhiên, Eliano và các đồng đội không thể đáp lại sự kỳ vọng của người anh nổi tiếng. Việt Nam khởi đầu như mơ khi mở tỷ số ngay phút thứ 6, từ đường chọc khe của Hoàng Đức, Văn Vĩ băng xuống rồi tung cú sút quyết đoán ở góc hẹp, đánh bại thủ môn Nadeo Argawinata.

Chỉ 9 phút sau, đội khách nhân đôi cách biệt. Hai Long tận dụng tốc độ để thoát xuống đón đường chuyền của Lê Phạm Thành Long trước khi dứt điểm lạnh lùng, khiến hàng thủ Indonesia tiếp tục sụp đổ.

Bị dẫn hai bàn từ rất sớm, Indonesia buộc phải dâng cao đội hình. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của đội chủ nhà đều vấp phải hàng phòng ngự chặt chẽ của tuyển Việt Nam.

Sang hiệp hai, Indonesia tăng tốc nhưng vẫn không thể tạo ra khác biệt. Trong khi đó, Xuân Son vào sân từ ghế dự bị và ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 70 bằng pha thoát xuống dứt điểm quyết đoán.

Thất bại này khiến Indonesia gặp bất lợi trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng A khi phải quyết chiến Singapore ở lượt cuối. Trong khi đó, Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng với màn trình diễn đầy thuyết phục và gần như nắm chắc chiếc vé vượt qua vòng bảng.

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