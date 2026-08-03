Đẳng cấp của Hoàng Đức

Nguyễn Hoàng Đức tiếp tục khẳng định đẳng cấp ở cuộc đối đầu Indonesia thuộc bảng A, ASEAN Cup 2026 diễn ra tối 3/8.

Hoàng Đức tỏa sáng trước Indonesia. Ảnh: Minh Chiến

Trong chiến thắng 3-0 của tuyển Việt Nam trước Indonesia, Hoàng Đức gây ấn tượng mạnh với hai pha kiến tạo để Văn Vĩ và Xuân Son lập công. Dù không trực tiếp ghi bàn, tiền vệ này vẫn để lại dấu ấn đậm nét bằng khả năng điều tiết thế trận và tạo cơ hội cho các đồng đội.

Đáng chú ý, ở bàn thắng của Xuân Son, Hoàng Đức rê bóng từ phần sân nhà, vượt qua hai cầu thủ Indonesia trước khi tung đường chọc khe thuận lợi để đồng đội nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 71.

Ngoài hai pha kiến tạo, Hoàng Đức còn tạo ra hai cơ hội ngon ăn và thực hiện ba đường chuyền quyết định, liên tục đặt hàng thủ Indonesia vào tình trạng báo động.

Khả năng kiểm soát bóng của Hoàng Đức cũng đạt hiệu quả rất cao. Anh đạt tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 92%. Đáng chú ý, khi đưa bóng sang phần sân đối phương, tiền vệ này vẫn duy trì tỷ lệ chuyền chính xác 93%, với 13/14 đường chuyền thành công.

Tuyển Việt Nam chớp thời cơ tốt trước Indonesia. Ảnh: Minh Chiến

Ở phần sân nhà, Hoàng Đức cũng đạt tỷ lệ chuyền chính xác 92%, với 23/25 đường chuyền thành công, góp phần giúp tuyển Việt Nam duy trì thế trận ổn định trước sức ép từ đội chủ nhà.

Không chỉ phân phối bóng hiệu quả, Hoàng Đức còn thể hiện khả năng phát động tấn công bằng những đường chuyền dài chất lượng với tỷ lệ chính xác 100%. Anh cũng thực hiện một quả tạt chính xác, mở thêm phương án tiếp cận khung thành Indonesia.

Những con số thống kê đã phản ánh rõ tầm ảnh hưởng của Hoàng Đức trong chiến thắng của tuyển Việt Nam. Với nhãn quan chiến thuật sắc bén, kỹ thuật xử lý bóng điềm tĩnh cùng khả năng sáng tạo vượt trội, tiền vệ này tiếp tục khẳng định vai trò thủ lĩnh nơi tuyến giữa, góp phần giúp đoàn quân của HLV Kim Sang-sik tạo nên màn trình diễn thuyết phục trên sân Pakansari.

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Highlights Việt Nam 0-0 Singapore Tối 31/7, Việt Nam hòa Singapore 0-0 ở lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026.