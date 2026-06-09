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Thể thao World Cup 2026

Messi bị nghi ngờ khả năng bảo vệ cúp vàng World Cup

  • Thứ ba, 9/6/2026 18:00 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Nhà báo nổi tiếng Julio Maldonado cho rằng Argentina không đủ sức bảo vệ ngôi vương tại World Cup 2026 và thậm chí khó góp mặt trong nhóm bốn đội mạnh nhất giải.

Argentina đang trên hành trình bảo vệ ngôi vương World Cup.

Chỉ ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, đội tuyển Argentina bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận sau nhận định gây chú ý của Julio Maldonado, hay còn được biết đến với biệt danh "Maldini".

Trong chương trình podcast "Tengo un Plan", nhà báo thể thao nổi tiếng người Tây Ban Nha thẳng thắn đánh giá thấp cơ hội bảo vệ chức vô địch của thầy trò HLV Lionel Scaloni.

"Tôi không thực sự tin vào Argentina. Thành thật mà nói, tôi không tin họ có thể trở thành nhà vô địch", Maldini phát biểu.

Không dừng lại ở đó, ông còn đưa ra dự đoán táo bạo rằng cả bốn đội góp mặt ở bán kết World Cup 2026 sẽ đều là đại diện của châu Âu. Điều này đồng nghĩa Argentina nếu đi xa nhất, cũng chỉ có thể dừng bước ở vòng tứ kết.

Theo Maldini, vấn đề của Argentina nằm ở chất lượng đội hình hiện tại. Dù vẫn sở hữu những cái tên đẳng cấp như Lionel Messi hay Enzo Fernandez, ông cho rằng sức mạnh của nhà đương kim vô địch đã suy giảm đáng kể so với thời điểm đăng quang tại Qatar năm 2022.

"Tôi thấy Messi hiện tại không còn ở đẳng cấp như năm 2022. Điều đó rất rõ ràng. Enzo đang chơi tốt, nhưng Argentina không có quá nhiều lựa chọn chất lượng như mọi người nghĩ", nhà báo Tây Ban Nha nhận định.

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"Maldini" không tin Argentina có đủ sức vào bán kết.

Maldini thừa nhận Argentina là tập thể giàu bản lĩnh và có năng lực cạnh tranh rất cao. Tuy nhiên, ông vẫn đánh giá đội bóng Nam Mỹ đứng dưới một số ứng viên hàng đầu khác tại giải đấu năm nay.

Bên cạnh yếu tố nhân sự, Maldini cũng nhắc đến lịch sử World Cup như một lời cảnh báo dành cho Argentina. Theo ông, việc bảo vệ thành công chức vô địch luôn là thử thách cực kỳ khó khăn. Sau Brazil vô địch liên tiếp năm 1958 và 1962 hay Italy đăng quang các năm 1934 và 1938, rất hiếm đội tuyển có thể tái lập kỳ tích đó.

Những phát biểu của Maldini chắc chắn sẽ khiến người hâm mộ Argentina không hài lòng. Tuy nhiên, đó cũng là lời nhắc rằng hành trình bảo vệ ngôi vương của Messi và các đồng đội sẽ không hề dễ dàng trên đất Mỹ, Canada và Mexico hè này.

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Đào Trần

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