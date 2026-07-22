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Thể thao

Thêm sao Nhật Bản cập bến Premier League

  • Thứ tư, 22/7/2026 12:20 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tiền đạo Daizen Maeda sắp chia tay Celtic trong kỳ chuyển nhượng hè này để hiện thực hóa giấc mơ thi đấu tại Premier League.

Maeda đến Premier League chơi bóng. Ảnh: Reuters.

Theo Daily Record, Ipswich Town đạt được thỏa thuận với Celtic về thương vụ chiêu mộ Maeda. Mức phí chuyển nhượng ban đầu vào khoảng 8 triệu bảng, nhưng có thể tăng lên 10 triệu bảng nếu các điều khoản bổ sung được đáp ứng.

Các cuộc đàm phán giữa hai CLB được cho là đã có bước tiến đáng kể trong 24 giờ qua. Nếu không có biến động vào phút chót, Maeda sẽ trở thành tân binh đáng chú ý của Ipswich trước mùa giải 2026/27. Theo kế hoạch, tiền đạo người Nhật Bản sẽ tiến hành kiểm tra y tế vào cuối tuần này trước khi hoàn tất các thủ tục ký hợp đồng.

Hiện tại, chân sút 28 tuổi vẫn chưa hội quân cùng Celtic sau khi được ban huấn luyện cho nghỉ thêm vì vừa hoàn thành nghĩa vụ cùng tuyển Nhật Bản tại World Cup 2026.

Về phía Ipswich, đội bóng vừa giành quyền thăng hạng Premier League đang tích cực tăng cường lực lượng để chuẩn bị cho mùa giải đầu tiên trở lại sân chơi cao nhất nước Anh. Thầy trò HLV Gary O'Neil hiện có chuyến tập huấn tại La Manga (Tây Ban Nha), vì vậy thương vụ nhiều khả năng chỉ được công bố chính thức sau khi toàn đội trở về Anh.

Nếu cập bến sân Portman Road, Maeda sẽ trở thành cầu thủ Nhật Bản đầu tiên trong lịch sử khoác áo Ipswich. Trước Maeda, nhiều tuyển thủ Nhật Bản cũng đang chơi bóng tại Premier League gồm Kaoru Mitoma, Daichi Kamada hay Ao Tanaka.

Cầu thủ Nhật Bản khiến đồng đội thích thú với điệu nhảy Gangnam Style Ngay sau khi gia nhập Valencia vào hôm 20/7, Ryunosuke Sato đã để lại ấn tượng đẹp nhờ tính cách hòa đồng và màn thể hiện đầy năng lượng trước các đồng đội mới.

'Ma trận' trong việc chuyển nhượng các đội bóng

Đọc vị đối thủ - Bí mật của tư duy tỷ phú của Adam M. Brandenburger và Barry J. Nalebuff hé lộ cách các tỷ phú dùng tư duy chiến lược để "đọc vị" đối thủ và giành lợi thế. Qua các ví dụ như thương vụ mua đội bóng Dolphins, sách cho thấy thành công không chỉ đến từ tiền bạc, mà từ việc thiết kế cuộc chơi có lợi cho mình.

Duy Luân

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