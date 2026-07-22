Sao trẻ Morocco gật đầu với Man City

Sau màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026, Ayyoub Bouaddi đang trở thành mục tiêu tiềm năng của Manchester City ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Ayyoub Bouaddi được Manchester City quan tâm.

Manchester City đạt được thỏa thuận nguyên tắc về các điều khoản cá nhân với Bouaddi, tiền vệ thuộc biên chế Lille. Ngôi sao 18 tuổi dự kiến ký hợp đồng có thời hạn đến mùa hè năm 2031 với đội chủ sân Etihad.

Hiện tại, "The Citizens" tích cực đàm phán với đội bóng nước Pháp để thống nhất mức phí chuyển nhượng chính thức. Thương vụ được đẩy nhanh tiến độ khi đội chủ sân Etihad muốn sớm dứt điểm để vượt mặt các ông lớn tại châu Âu.

Đội ngũ tuyển trạch của Manchester City đánh giá cao tiềm năng của tuyển thủ Morocco, coi anh là mảnh ghép chiến lược cho tương lai lâu dài của câu lạc bộ.

Bouaddi vụt sáng sau màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026. Anh là nhân tố quan trọng giúp đội tuyển Morocco lọt vào đến vòng tứ kết. Sự chững chạc và tư duy chơi bóng hiện đại ở tuổi 18 giúp cầu thủ này lọt vào tầm ngắm của hàng loạt câu lạc bộ lớn ngay sau giải đấu tại Bắc Mỹ.

Dù các bên vẫn đang trong quá trình thương thảo, các báo cáo cho biết Lille có thể yêu cầu mức giá lên tới 100 triệu euro cho ngôi sao của mình. Nếu thành công, anh sẽ trở thành một trong những cầu thủ trẻ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới khi gia nhập nửa xanh thành Manchester.

Những lần Man City ngược dòng trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh Trong 15 năm gần đây, Manchester City là cái tên có số lần vô địch Ngoại hạng Anh nhiều nhất. Ngoài những lần về nhất áp đảo, nửa xanh thành Manchester cũng không ít lần phải vào vai ''kẻ rượt đuổi''.