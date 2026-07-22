|
Ayyoub Bouaddi được Manchester City quan tâm.
Manchester City đạt được thỏa thuận nguyên tắc về các điều khoản cá nhân với Bouaddi, tiền vệ thuộc biên chế Lille. Ngôi sao 18 tuổi dự kiến ký hợp đồng có thời hạn đến mùa hè năm 2031 với đội chủ sân Etihad.
Hiện tại, "The Citizens" tích cực đàm phán với đội bóng nước Pháp để thống nhất mức phí chuyển nhượng chính thức. Thương vụ được đẩy nhanh tiến độ khi đội chủ sân Etihad muốn sớm dứt điểm để vượt mặt các ông lớn tại châu Âu.
Đội ngũ tuyển trạch của Manchester City đánh giá cao tiềm năng của tuyển thủ Morocco, coi anh là mảnh ghép chiến lược cho tương lai lâu dài của câu lạc bộ.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.