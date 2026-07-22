Hai ông lớn thành London tranh 'món hời' John Stones

John Stones trở thành mục tiêu tranh chấp giữa Arsenal và Chelsea sau khi rời Manchester City theo dạng tự do.

Stones là một trong những cầu thủ tự do đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng hè 2026. Ảnh: Reuters.

Sau khi hết hạn hợp đồng với Manchester City vào cuối tháng 6, John Stones vẫn chưa tìm được bến đỗ mới dù vừa cùng tuyển Anh vào bán kết World Cup 2026.

Trung vệ 32 tuổi đang trở thành một trong những cầu thủ tự do đáng chú ý nhất trên thị trường chuyển nhượng hè, với Arsenal và Chelsea đều muốn sở hữu kinh nghiệm và đẳng cấp của anh.

Arsenal là đội đầu tiên được cho là tiếp cận Stones. Theo The Sun, HLV Mikel Arteta muốn đưa học trò cũ về Emirates theo dạng chuyển nhượng tự do nhằm khỏa lấp khoảng trống do William Saliba để lại. Trung vệ người Pháp dính chấn thương lưng tại World Cup và có nguy cơ phải nghỉ thi đấu dài hạn, thậm chí phải phẫu thuật.

Tuy nhiên, kế hoạch của Arsenal đang gặp trở ngại khi Chelsea bất ngờ nhập cuộc. Sky Sports tiết lộ HLV Xabi Alonso muốn bổ sung những cầu thủ giàu kinh nghiệm Premier League để tăng chiều sâu đội hình.

Sau khi bán lượng cầu thủ trị giá khoảng 130 triệu bảng, đội chủ sân Stamford Bridge vẫn tiếp tục thanh lọc lực lượng và xem Stones là phương án chất lượng nhưng không tốn phí chuyển nhượng.

Chelsea cũng đang cân nhắc chia tay hàng loạt hậu vệ như Trevoh Chalobah, Benoit Badiashile, Malo Gusto hay Axel Disasi, đồng thời theo đuổi Maxence Lacroix của Crystal Palace. Vì vậy, việc chiêu mộ Stones sẽ giúp đội bóng có thêm một trung vệ dày dạn kinh nghiệm trong giai đoạn tái thiết.

Trong màu áo Manchester City, Stones giành 19 danh hiệu lớn sau 10 năm gắn bó và được xem là một trong những hậu vệ hay nhất lịch sử CLB. Dù chỉ có 9 lần ra sân tại Premier League mùa trước khi không còn được Pep Guardiola trọng dụng, tuyển thủ Anh vẫn khẳng định bản thân đủ thể lực và sẵn sàng tiếp tục thi đấu đỉnh cao.

Cách Manchester City tri ân Bernardo Silva và John Stones Trận gặp Aston Villa tối 24/5 tại vòng 38 Premier League sẽ là lần cuối cùng người hâm mộ được chứng kiến hai cầu thủ này khoác áo Manchester City.

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