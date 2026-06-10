Messi đối đầu với con trai của đồng đội cũ

Sáng 10/6, Messi có cơ hội gặp Daniel Gudjohnsen trong trận giao hữu giữa Argentina và Iceland. Đáng chú ý, cầu thủ này là con trai đồng đội cũ của “El Pulga”.

Messi gặp con trai của đồng đội cũ trong trận giao hữu trước thềm World Cup.

Tiền đạo trẻ Daniel Gudjohnsen chủ động tiến về phía Messi, bắt tay và có một cuộc trò chuyện ngắn thân tình sau trận. Khoảnh khắc này lập tức "gây bão" trên các nền tảng mạng xã hội khi người hâm mộ nhận ra Daniel chính là con trai của Eidur Gudjohnsen.

Trong quá khứ, huyền thoại người Iceland, Eidur Gudjohnsen từng sát cánh cùng Messi trong màu áo Barcelona giai đoạn 2006-2009. Bộ đôi này cùng thế hệ vàng tại Camp Nou chinh phục hàng loạt đỉnh cao, bao gồm La Liga, Copa del Rey và chức vô địch Champions League danh giá.

Sự việc thú vị này khiến giới mộ điệu không khỏi ngỡ ngàng trước sự bền bỉ đáng kinh ngạc của số 10.

"Anh ấy thực sự đã thi đấu đủ lâu để đối đầu với cả con trai của đồng đội cũ sao?", một tài khoản cảm thán.

Dù chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 69, "El Pulga" vẫn cho thấy nhãn quan và bản năng săn bàn sắc bén. Chỉ mất đúng 3 phút hiện diện trên thảm cỏ, siêu sao 38 tuổi đã lạnh lùng điền tên mình lên bảng tỷ số bằng một cú sút phạt đền chuẩn xác.

Cùng với những pha lập công của các tài năng trẻ Valentin Barco và Thiago Almada, nhà đương kim vô địch thế giới dễ dàng khép lại trận giao hữu với chiến thắng 3-0. Vào ngày 17/6, tuyển Argentina sẽ đá trận mở màn World Cup 2026 gặp Algeria.