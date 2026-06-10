Cơ bắp ấn tượng của con trai Rooney

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Con trai Rooney khoe cơ bắp.
Trên trang cá nhân, tiền đạo 16 tuổi đăng tải loạt hình ảnh tập luyện trong phòng gym hiện đại. Diện áo trắng, quần thể thao và mũ len, Kai gây ấn tượng với phần cơ bắp tay phát triển rõ rệt, cho thấy sự thay đổi đáng kể về thể hình dù đang trong giai đoạn dưỡng thương.
Tài năng trẻ thuộc học viện MU phải sớm khép lại mùa giải 2025/26 vì chấn thương bàn chân. Đây được xem là cú sốc lớn đối với Kai khi vừa được trao cơ hội thi đấu cho đội U18 của "Quỷ đỏ" và bắt đầu để lại những dấu ấn tích cực.
Thời điểm xác nhận phải nghỉ hết mùa giải, Kai tỏ ra thất vọng. Trong thời gian dưỡng thương, con trai của Rooney vẫn duy trì cường độ tập luyện cao nhằm chuẩn bị cho ngày tái xuất. Anh tập trung cải thiện thể lực và phát triển cơ bắp để sẵn sàng cho mùa giải kế tiếp.
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Kai tích cực phát triển cơ bắp.
Mùa giải 2026/27 cũng có ý nghĩa quan trọng với Kai khi đủ điều kiện ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với MU sau khi nhận học bổng đào tạo từ CLB. Đầu năm nay, con trai của Rooney còn gia nhập công ty đại diện Triple S Sports của người đại diện nổi tiếng Paul Stretford, đơn vị đang quản lý nhiều ngôi sao tại Premier League.
Chia sẻ về sự nghiệp đang phát triển, Kai khẳng định anh muốn tạo dựng con đường riêng thay vì sống dưới cái bóng của người cha nổi tiếng.
"Tôi muốn tự tạo dựng tên tuổi cho mình. Tôi là chính tôi chứ không phải bố tôi. Điều quan trọng là tiếp tục nỗ lực mỗi ngày và hướng tới những sân khấu lớn nhất trong tương lai", Kai chia sẻ.
Năm huy hoàng của Quỷ đỏ Manchester
1999 - Manchester United: Cú ăn ba và tất cả là bản ghi ký ức sống động về mùa giải lịch sử của đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Nhà báo Matt Dickinson tái hiện hành trình chinh phục ba danh hiệu lớn của MU trong cùng một mùa giải, đồng thời phác họa hình ảnh Sir Alex Ferguson như một nhà kiến thiết vĩ đại, người đã định hình văn hóa chiến thắng và truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ.