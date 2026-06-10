Tuyển Anh đau đầu vì bài toán nhân sự

HLV Thomas Tuchel vừa lên tiếng xác nhận Bukayo Saka vẫn đang bị chấn thương gót chân Achilles hành hạ, khả năng cao sẽ không thể cày ải trọn vẹn các trận đấu tại World Cup 2026.

Tuchel cần xử lý vị trí cánh trái khi Saka không đảm bảo thể lực.

HLV Tuchel thừa nhận Saka phải nén đau thi đấu giai đoạn cuối mùa và hiện không đạt 100% thể trạng. Đây được xem là một tin đáng báo động bởi Saka gần như là lựa chọn không thể thay thế bên hành lang phải.

Dấu hiệu quá tải và sa sút phong độ của anh đã lộ rõ ở cuối mùa giải 2025/26, thể hiện qua việc liên tục bị thay ra ở 4 trong 5 trận đấu cuối cùng của Arsenal. Noni Madueke, người thường xuyên đóng thế Saka mùa qua, được dự kiến là phương án dự phòng trực tiếp.

Tuy nhiên, phong độ của cầu thủ này vẫn còn là một dấu hỏi. Dù sở hữu tốc độ ấn tượng, Saka chỉ ghi vỏn vẹn 3 bàn và có 1 pha kiến tạo ở Premier League, thậm chí hoàn toàn "tịt ngòi" ở 15 trên 16 trận ra sân gần nhất trên mọi đấu trường.

Nếu Madueke không thể tạo ra sự an tâm, chiến lược gia người Đức sẽ buộc phải tính đến những phương án khác. Anthony Gordon và Marcus Rashford có thể dạt sang thi đấu ở cánh phải dù họ chơi bùng nổ hơn bên hành lang đối diện.

HLV Tuchel cũng có thể thử nghiệm thay đổi bằng sơ đồ hai tiền đạo, đưa Ollie Watkins hoặc Ivan Toney vào đá cặp cùng đội trưởng Harry Kane, trong khi Jude Bellingham hoặc Morgan Rogers sẽ chơi nhô cao ở đỉnh hàng tiền vệ hình kim cương.

Rõ ràng sẽ không có một giải pháp nào hoàn hảo để thay thế Saka bên cánh phải. Tuy nhiên, người hâm mộ “Tam sư” có quyền hy vọng vào khả năng săn bàn của Kane. Với 8 bàn thắng tại các kỳ World Cup, tiền đạo của Bayern Munich vẫn được đánh giá là “điểm tựa” cho hàng công tuyển Anh.

Hành trình World Cup của đội bóng này sẽ bắt đầu vào rạng sáng 18/6, với trận đối đầu Croatia.