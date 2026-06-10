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Thể thao

Camera rơi xuống sân giữa trận đấu quốc tế

  • Thứ tư, 10/6/2026 09:28 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Sự cố hi hữu xảy ra ở trận giao hữu giữa Hungary và Kazakhstan khi một chiếc camera bất ngờ rơi xuống mặt sân giữa lúc trận đấu đang diễn ra.

Chiếc camera chỉ rơi cách người trong hình vài met.

Một tình huống hy hữu xuất hiện trong trận giao hữu quốc tế giữa Hungary và Kazakhstan diễn ra tối 9/6. Một chiếc camera bất ngờ rơi từ trên cao xuống mặt sân, khiến cầu thủ và khán giả có mặt trên sân không khỏi bất ngờ.

Đoạn video ghi lại sự việc nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Chiếc camera lao xuống khu vực đường pitch nơi một nhân viên quay phim đang tác nghiệp, rất may người này không bị gì. Trận đấu sau đó vẫn tiếp tục diễn ra bình thường.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh Hungary và Kazakhstan đang thi đấu giao hữu nhằm chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế sắp tới. Dù không gây hậu quả nghiêm trọng, tình huống này vẫn làm dấy lên những lo ngại liên quan đến công tác đảm bảo an toàn tại sân vận động.

Trên sân, tuyển Hungary có màn ngược dòng để giành chiến thắng 3-1 trước Kazakhstan. Đội khách là bên mở tỷ số từ sớm, nhưng Hungary đáp trả trong hiệp hai bằng các pha lập công của Dominik Szoboszlai, Andras Schafer và Rajmund Toth.

Chiến thắng giúp Hungary duy trì đà hưng phấn trong loạt trận giao hữu tháng 6. Tuy nhiên, hình ảnh chiếc camera rơi xuống sân mới là khoảnh khắc thu hút nhiều sự chú ý nhất sau khi trận đấu kết thúc.Ban tổ chức hiện chưa đưa ra thông báo chính thức về nguyên nhân dẫn đến sự cố nói trên.

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Camera Hungary

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