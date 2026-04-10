La Liga tiến sát suất thứ 5 Champions League

Bóng đá Tây Ban Nha đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua hệ số UEFA trước Đức.

Atletico Madrid nắm lợi thế lớn vào bán kết Champions League.

La Liga đang ở rất gần mục tiêu giành suất thứ 5 dự Champions League mùa 2026/27, sau loạt kết quả tích cực tại cúp châu Âu. Dù các CLB Đức nỗ lực bám đuổi, khoảng cách hiện tại vẫn đủ để bóng đá Tây Ban Nha duy trì ưu thế.

Ở loạt trận lượt đi, đại diện Đức có những chiến thắng đáng chú ý khi Freiburg vượt qua Celta Vigo và Bayern Munich đánh bại Real Madrid. Tuy nhiên, chừng đó chưa đủ để tạo ra bước ngoặt trong cuộc đua hệ số.

Tây Ban Nha vẫn giữ thế chủ động. Chiến thắng của Atletico Madrid trước Barcelona đảm bảo La Liga chắc chắn có một đại diện vào bán kết Champions League. Trong khi đó, Rayo Vallecano tiếp tục gây ấn tượng khi đánh bại AEK Athens tại Conference League.

Theo các tính toán, Tây Ban Nha hiện có hơn 90% khả năng giành suất bổ sung. Dù Real Madrid và Celta Vigo đều thất bại ở lượt đi, tổng điểm tích lũy vẫn tạo ra khoảng cách an toàn so với Đức.

Trên bảng xếp hạng hệ số UEFA, Premier League đã chắc chắn đứng đầu và giành suất thứ 5. La Liga xếp thứ hai với 20,906 điểm, trong khi Bundesliga đứng sau với 20,285 điểm. Khoảng cách không quá lớn, nhưng đủ để tạo lợi thế trong giai đoạn quyết định.

Ở loạt trận vừa qua, các CLB Đức kiếm được nhiều điểm hơn (0,857 so với 0,625 của Tây Ban Nha). Tuy nhiên, việc tiến sâu ở Champions League không mang lại nhiều điểm như Europa League hay Conference League. Điều này khiến cơ hội lật ngược của Bundesliga trở nên hạn chế.

La Liga vẫn còn nhiều “điểm tựa” ở chặng cuối. Khả năng có một hoặc hai đội vào bán kết Champions League giúp họ duy trì lợi thế. Ngược lại, Bundesliga đứng trước nguy cơ không có nhiều đại diện tiến sâu.

Để tạo ra cú lật ngược, các CLB Đức cần một chuỗi kết quả gần như hoàn hảo, đồng thời chờ đợi các đội bóng Tây Ban Nha sa sút đồng loạt. Tuy nhiên, kịch bản này được đánh giá là khó xảy ra.

Ở thời điểm hiện tại, La Liga đang nắm quyền kiểm soát cuộc đua. Nếu không có biến động lớn, bóng đá Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ cùng Premier League sở hữu 5 suất dự Champions League mùa tới.