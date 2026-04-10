Huyền thoại Nhật Bản sang Singapore chơi bóng

  • Thứ sáu, 10/4/2026 11:07 (GMT+7)
Keisuke Honda sẽ tiếp tục sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp khi chuẩn bị góp mặt tại Giải Ngoại hạng Singapore (SPL) mùa tới.

Sáng 10/4, Albirex Niigata Singapore thông báo Honda sẽ gia nhập đội bóng từ tháng 8. Đáng chú ý, CLB này cũng đổi tên thành FC Jurong kể từ mùa giải 2026/27, đánh dấu bước chuyển mình hướng tới bản sắc địa phương rõ nét hơn.

Honda chia sẻ: "Tôi rất vui khi có cơ hội khoác áo Jurong. Năm nay tôi bước sang tuổi 40 và đang theo đuổi nhiều thử thách cá nhân, trong đó có mục tiêu lập kỷ lục Guinness về ghi bàn ở nhiều giải VĐQG khác nhau. Tuy nhiên, ưu tiên lớn nhất vẫn là cùng CLB chinh phục chức vô địch".

Sự xuất hiện của Honda được kỳ vọng nâng tầm đội bóng Singapore. Chủ tịch CLB, ông Daisuke Korenaga, nhấn mạnh: "Để xây dựng một lâu đài vững chắc, cần một nền móng đủ mạnh. Với Honda, chúng tôi có thêm kinh nghiệm đẳng cấp, tầm nhìn và khát vọng để hướng tới tương lai lâu dài".

Việc đổi tên thành Jurong cũng phản ánh chiến lược gắn bó sâu hơn với cộng đồng địa phương. Theo lãnh đạo CLB, đây không chỉ là thay đổi về danh xưng mà còn là tuyên bố về bản sắc và định hướng phát triển bền vững.

Ở tuổi 39, Honda cho thấy tham vọng lớn. Anh khởi nghiệp tại Nagoya Grampus, sau đó thi đấu tại Hà Lan (VVV-Venlo), Nga (CSKA Moscow) trước khi có thời gian đáng nhớ tại AC Milan. Sau khi rời Serie A, tiền vệ người Nhật tiếp tục chinh chiến ở nhiều quốc gia như Australia, Brazil và Bồ Đào Nha.

Ở cấp độ tuyển quốc gia, huyền thoại bóng đá Nhật Bản có gần 100 lần ra sân và từng dự 3 kỳ World Cup cùng "Samurai Xanh". Anh cũng từng đảm nhiệm vai trò HLV tuyển Campuchia giai đoạn 2018-2023.

Minh Nghi

