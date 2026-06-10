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Thể thao

MU chia tay 7 cầu thủ

  • Thứ tư, 10/6/2026 17:28 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngày 10/6, MU công bố danh sách cầu thủ được giữ lại và ra đi trước thềm kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Sancho, Malacia đều chia tay MU.

"Quỷ đỏ" thông báo 7 cái tên rời Old Trafford với Casemiro là cái tên gây chú ý nhất. Tiền vệ người Brazil gia nhập MU từ Real Madrid năm 2022 với mức phí 70 triệu bảng. Trong 4 mùa giải khoác áo "Quỷ đỏ", anh ra sân 160 trận, ghi 26 bàn thắng và góp công giúp đội bóng giành FA Cup cùng League Cup.

Dù là thủ lĩnh nơi tuyến giữa, Casemiro không còn nằm trong kế hoạch dài hạn của đội bóng. Hiện nhiều CLB tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS) theo sát tình hình của cựu ngôi sao Real Madrid.

Hành trình biến động của Sancho tại MU cũng chính thức khép lại. Được chiêu mộ từ Dortmund với mức giá 73 triệu bảng vào năm 2021, cầu thủ chạy cánh người Anh chưa bao giờ đáp ứng được kỳ vọng.

Sancho chỉ có 83 lần ra sân cho MU trước khi mâu thuẫn với HLV Erik ten Hag khiến anh liên tục bị đem cho mượn. Dortmund, Chelsea và Aston Villa đều chiêu mộ Sancho theo dạng cho mượn, nhưng không đội bóng nào quyết định giữ anh lâu dài.

Bên cạnh đó, hậu vệ Tyrell Malacia cũng không được gia hạn hợp đồng. Ngoài ra, ba cầu thủ trẻ Sonny Aljofree, James Bailey và Malachi Sharpe cùng rời học viện. Riêng Rasmus Hojlund trước đó được Napoli kích hoạt điều khoản mua đứt giá 38 triệu bảng.

Ở chiều ngược lại, thủ môn Dermot Mee được đề nghị ký hợp đồng mới sau những đóng góp trong các buổi tập của đội một và đội U21. MU cũng xác nhận Marcus Rashford vẫn nằm trong danh sách được giữ lại, bất chấp những đồn đoán liên quan đến tương lai.

Những động thái quyết liệt cho thấy Carrick từng bước định hình diện mạo mới cho MU trước mùa giải đầy tham vọng phía trước.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

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    Dau cham het cho Rashford o Barcelona hinh anh

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    1 giờ trước 18:03 10/6/2026

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