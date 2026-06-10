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Thể thao

Quyết định chưa từng có ở MU suốt 24 năm

  • Thứ tư, 10/6/2026 16:23 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

MU chuẩn bị cho mùa giải 2026/27 bằng quyết định chưa từng xuất hiện trong hơn 2 thập kỷ qua, đánh dấu sự thay đổi đáng kể dưới thời HLV Michael Carrick.

MU quyết định không sang châu Á hoặc Mỹ du đấu hè.

Sau khi giúp "Quỷ đỏ" cán đích ở vị trí thứ 3 Premier League và giành vé dự Champions League, Carrick đang hướng sự tập trung vào việc xây dựng đội hình đủ sức cạnh tranh trên nhiều mặt trận. Ban lãnh đạo MU xác định kỳ chuyển nhượng hè là thời điểm quan trọng để nâng cấp lực lượng, đặc biệt ở khu vực trung tuyến.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất lại nằm ở kế hoạch tiền mùa giải. Theo thông báo mới nhất, MU sẽ không thực hiện các chuyến du đấu thương mại tại Mỹ hoặc châu Á như thông lệ suốt hơn 20 năm qua.

Ngoại trừ giai đoạn 2020 và 2021 bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, đội chủ sân Old Trafford luôn lựa chọn các thị trường lớn ngoài châu Âu để quảng bá hình ảnh và gia tăng doanh thu kể từ năm 2002. Thế nhưng hè năm nay, mọi thứ thay đổi.

Nguyên nhân chính đến từ World Cup 2026. Giải đấu lớn nhất hành tinh khiến nhiều trụ cột của MU không thể hội quân đúng thời điểm tiền mùa giải. Đồng thời, sức hút của World Cup cũng khiến các chuyến du đấu tại Bắc Mỹ khó nhận được sự chú ý như thường lệ.

Thay vì thực hiện những hành trình dài ngày, Carrick muốn các cầu thủ có thêm thời gian tập luyện tại trung tâm Carrington và chỉ di chuyển quãng ngắn để thi đấu giao hữu tại châu Âu. Đây được xem là phương án giúp đội bóng tối ưu thể lực, hạn chế mệt mỏi và tập trung nhiều hơn vào yếu tố chuyên môn.

Theo lịch trình, MU sẽ mở màn loạt trận giao hữu bằng cuộc đối đầu với Wrexham tại Helsinki vào ngày 18/7. Sau đó, đội bóng lần lượt gặp Rosenborg, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Leeds United và AC Milan trước khi Premier League khởi tranh vào cuối tháng 8.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

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