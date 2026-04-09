Thủ thành Gianluigi Donnarumma thừa nhận nỗi đau lớn sau thất bại của Italy, đồng thời bác bỏ những thông tin liên quan đến tiền thưởng.

Donnarumma phá vỡ im lặng sau cú sốc World Cup.

Gianluigi Donnarumma lần đầu lên tiếng sau khi Italy lỡ hẹn World Cup 2026, và thông điệp anh đưa ra mang nhiều hơn sự tổn thương thay vì thanh minh.

“Đó là những ngày tháng rất khó khăn”, thủ thành sinh năm 1999 chia sẻ. Không chỉ là thất bại về chuyên môn, việc không thể góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh còn để lại cú sốc tinh thần với toàn đội. Donnarumma thừa nhận bản thân cùng các đồng đội đều khao khát đưa Italy trở lại World Cup, nhưng thực tế phũ phàng buộc họ phải chấp nhận.

Trong bối cảnh đó, những lời chỉ trích từ bên ngoài càng khiến tình hình trở nên nặng nề hơn. Donnarumma không né tránh khi nói thẳng rằng anh cảm thấy bị tổn thương bởi những bình luận nhắm vào đội tuyển, đặc biệt là các thông tin liên quan đến tiền thưởng.

“Với tư cách đội trưởng, tôi chưa bao giờ yêu cầu đội tuyển một đồng nào”, anh khẳng định. Theo Donnarumma, cơ chế của đội tuyển Italy rất rõ ràng: cầu thủ không nhận lương khi khoác áo quốc gia, chỉ có khoản thưởng nếu giành quyền tham dự các giải đấu lớn. Nhưng ngay cả điều đó cũng không phải là điều đội bóng hướng tới.

“Phần thưởng của chúng tôi là được dự World Cup”, Donnarumma nhấn mạnh. “Đáng tiếc, điều đó đã không xảy ra. Không ai đòi hỏi tiền thưởng cả”.

Phát biểu của Donnarumma phần nào cho thấy bầu không khí nặng nề trong nội bộ đội tuyển sau thất bại. Không chỉ là vấn đề chuyên môn, Italy còn phải đối mặt với áp lực dư luận và những tranh cãi bên lề.

Ở tuổi 27, Donnarumma vẫn là trụ cột của đội tuyển. Nhưng sau cú sốc này, anh cùng các đồng đội hiểu rằng hành trình trở lại sẽ không dễ dàng. Và trước mắt, điều Italy cần không phải là tiền thưởng, mà là niềm tin được xây dựng lại từ đầu.