Conte dẫn cùng lúc Napoli và Italy?

Chủ tịch Napoli "bật đèn xanh" cho Antonio Conte kiêm nhiệm vai trò HLV tuyển Italy giữa lúc "Azzurri" rơi vào khủng hoảng.

Conte đang là ứng viên cho ghế HLV tuyển Italy.

Antonio Conte đang nổi lên như ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Italy sau biến động lớn trong bộ máy lãnh đạo. Điều đáng chú ý là ông có thể đảm nhận vị trí này mà không cần rời Napoli.

Chủ tịch Napoli, Aurelio De Laurentiis, xác nhận sẵn sàng chấp thuận phương án Conte kiêm nhiệm. "Nếu Conte đề nghị, tôi nghĩ mình sẽ đồng ý", ông nói.

Tuy nhiên, người đứng đầu Napoli cũng nhấn mạnh Conte sẽ không vội vàng nhận lời nếu chưa có một dự án rõ ràng và đủ ổn định.

Tuyển Italy đang rơi vào trạng thái bất định sau thất bại ở vòng play-off World Cup 2026. HLV Gennaro Gattuso và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italy, Gabriele Gravina, đều từ chức.

Trong ngắn hạn, "Azzurri" nhiều khả năng được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Silvio Baldini ở các trận giao hữu tháng 6.

Trong bối cảnh đó, Conte trở thành phương án được kỳ vọng. HLV 56 tuổi nổi tiếng với khả năng tổ chức kỷ luật và nhanh chóng tạo ra cấu trúc chiến thắng.

Ông từng giúp Chelsea vô địch Premier League mùa 2016/17, thời điểm Pep Guardiola và Jose Mourinho được đánh giá cao hơn.

Trước đó, Conte giành ba chức vô địch Serie A liên tiếp cùng Juventus và từng có kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển Italy. Sau khi rời Chelsea, ông tiếp tục đăng quang Serie A cùng Inter Milan và Napoli.

Đề xuất để Conte kiêm nhiệm hai vai trò cho thấy mức độ cấp thiết trong quá trình tái thiết bóng đá Italy. Nếu thương vụ này thành hiện thực, đó có thể là bước ngoặt quan trọng để "Azzurri" thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng hiện tại.

Trước đây, một cựu HLV Chelsea khác là Guus Hiddink từng thành công với việc kiêm nhiệm cùng lúc HLV tuyển Nga và Chelsea. Điều đáng nói là thuyền trưởng này từng gây tiếng vang khi kiêm nhiệm hai vai trò ở PSV Eindhoven và đội tuyển Australia năm 2006.

